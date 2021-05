Find out more about our sponsor, University Book Store

Saturday Simulcast--Recruiting, schedule and more

PURDUE BASKETBALL

Haarms not returning to BYU, headed to NBA Draft - KSL Sports

ⓘ

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvSGFw cHlNb3RoZXJzRGF5P3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3 Ij4jSGFwcHlNb3RoZXJzRGF5PC9hPiBmcm9tIG91ciBmYW1pbHkgdG8geW91 cnMuIDxicj48YnI+VGhlc2UgbW9tcyBtZWFuIHNvIG11Y2ggdG8gdXMuIDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9pREUxelA5WmtxIj5waWMudHdpdHRlci5j b20vaURFMXpQOVprcTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBQdXJkdWUgTWVucyBCYXNr ZXRiYWxsIChAQm9pbGVyQmFsbCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS9Cb2lsZXJCYWxsL3N0YXR1cy8xMzkxNDI2Mjc0NzkxNDY5MDU5P3Jl Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk1heSA5LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90 ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRl ci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8 L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

PURDUE FOOTBALL

Three thoughts from the Weekend: June recruiting, Big Ten basketball etc - GoldandBlack.com Chapman hopes to use voice on and off the field - Journal & Courier Moore's second round status historically a good thing for Boilermakers - Hamilton Times

ⓘ

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5KaW0gR2FmZmlnYW4gPGJyPlB1cmR1ZSwgRGVmZW5zaXZlIEVuZCAx OTg0IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9rN3BLWndZUmlaIj5waWMudHdp dHRlci5jb20vazdwS1p3WVJpWjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBSYW5kb20gQ29s bGVnZSBBdGhsZXRlcyAoQFJhbmRvbUF0aGxldGVzcykgPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9SYW5kb21BdGhsZXRlc3Mvc3RhdHVzLzEzOTE0 MjI1NDM5OTU4NDI1NjE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+TWF5IDksIDIw MjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6 Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1 dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

PURDUE RECRUITING

Report: Rivals camp in Indy - GoldandBlack.com

ⓘ

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5CZWxhdGVkIPCdk5LwnZO48J2Tt/Cdk7DwnZO78J2TqvCdk73wnZO8 IHRvIGFsdW0gJmFtcDsgb3VyIGFsbC10aW1lIHdpbnMgbGVhZGVyIERvdWcg U2NocmVpYmVyIG9uIGhpcyBtaWxlc3RvbmUgNTAwdGggV2luLiA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvQm9pbGVyVXA/c3JjPWhh c2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNCb2lsZXJVcDwvYT4gPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0ZlZWxUaGVSdW1i bGU/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNGZWVsVGhl UnVtYmxlPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vNnE4eW91WnVuNyI+ aHR0cHM6Ly90LmNvLzZxOHlvdVp1bjc8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgUHVyZHVl IEJhc2ViYWxsIChAUHVyZHVlQmFzZWJhbGwpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dHdpdHRlci5jb20vUHVyZHVlQmFzZWJhbGwvc3RhdHVzLzEzOTE0NDUwMjM2 MDcyMDU4OTQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+TWF5IDksIDIwMjE8L2E+ PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0 Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+ PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

OLYMPIC/OTHER

Roundup: Purdue plays baseball on Tuesday - Journal & Courier IU athletes ran afoul of current NIL rules - Indystar More transfer portal analysis - Orlando Sentinel Women's golf off to NCAA Regional - Purduesports.com Softball splits doubleheader - Purduesports.com

BOILERMAKERS BORN TODAY