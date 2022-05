University Book Store Headlines: 5.11.2022

Find out more about our sponsor, University Book Store

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0ibmwiIGRpcj0i bHRyIj5TdGVhbXJvbGxlciDwn5ikIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9k V2pBSEtWSDBsIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vZFdqQUhLVkgwbDwvYT48L3A+ Jm1kYXNoOyBLYW5zYXMgQ2l0eSBDaGllZnMgKEBDaGllZnMpIDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ2hpZWZzL3N0YXR1cy8xNTI0MTA2NDk3 ODAxNzQwMjkyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk1heSAxMCwgMjAyMjwv YT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3Bs YXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04 Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

PURDUE BASKETBALL

Jordan Hulls joins Indiana men's basketball program as Hoosiers' team and recruiting coordinator - ESPN.com Dick Vitale awarded ESPN's Jimmy V Award after cancer battle - Yahoo.com

PURDUE FOOTBALL

Best tight end in Big Ten? It may be Purdue's Payne Durham - GoldandBlack.com Big Ten coach on COVID extra year of eligibility: 'A knee jerk reaction' - GoldandBlack.com Darkhorse contenders for CFP - CBSSports.com Ohio State Buckeyes football lands top 2024 QB prospect Dylan Raiola - ESPN.com



Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj7wn5OPIEJpZyBNZW4gaW4gdGhlIE1pZGRsZS4gPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90LmNvL2ZjZHRicDQ5NDIiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9mY2R0YnA0 OTQyPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFB1cmR1ZSBNZW5zIEJhc2tldGJhbGwgKEBC b2lsZXJCYWxsKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0JvaWxl ckJhbGwvc3RhdHVzLzE1MjQwMjgwMTU0NDkxODYzMDQ/cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+TWF5IDEwLCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlw dCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lk Z2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9k aXY+Cgo=

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj4mcXVvdDtZZWFoLCBoZSBnb2VzIDEwMCBtcGguLi5UaGF0IG1vdG9y IGlzIHdoYXQganVtcHMgb3V0IGF0IHlvdS4mcXVvdDs8YnI+PGJyPi0gQ29h Y2ggUmVpZCBvbiB3aGF0IGhlIGxlYXJuZWQgYWJvdXQgR2VvcmdlIEthcmxh ZnRpcyBkdXJpbmcgcm9va2llIG1pbmljYW1wPC9wPiZtZGFzaDsgTWF0dCBN Y011bGxlbiAoQEtDQ2hpZWZzX01hdHQpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20vS0NDaGllZnNfTWF0dC9zdGF0dXMvMTUyMzcyNTI1OTM5MjA2 MTQ0MD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5NYXkgOSwgMjAyMjwvYT48L2Js b2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3Jt LnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Nj cmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

OLYMPIC/OTHER

'A dumpster fire': Court documents describe infighting, discrimination in nuclear engineering - Exponent.com Mic'd Up with Evan Albrecht - PurdueSports.com Softball Set for Big Ten Tournament - PurdueSports.com Purdue Remains in Fourth Following Moving Day Out West - PurdueSports.com Purdue scores 7 in the 6th to rally past Butler - PurdueSports.com

BOILERMAKERS BORN TODAY