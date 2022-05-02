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University Book Store Headlines: 5.2.2022

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Brian Cardinal turns 45 today. Cardinal was a fan-favorite for coach Gene Keady from 1996-2000.
Brian Cardinal turns 45 today. Cardinal was a fan-favorite for coach Gene Keady from 1996-2000. (Tom Campbell)

PURDUE FOOTBALL

Boilermaker free agents will get chances to make rosters - GoldandBlack.com

Three thoughts from the weekend: GoldandBlack.com

Grant in transfer portal - GoldandBlack.com

Horvath taken in seventh round by Chargers - GoldandBlack.com | Purduesports.com

Bell taken in third round - GoldandBlack.com

PURDUE RECRUITING

Recruiting notes: This year's Run 'n Slam - GoldandBlack.com

Friday night at the Run 'n Slam - GoldandBlack.com

Gibbs-Lawhorn enjoying strong spring - GoldandBlack.com

OLYMPIC/OTHER

Wrestling's Ramos wins freestyle title - GoldandBlack.com

Men's golf finishes sixth at Big Ten championships - Purduesports.com

Seniors sent off with 8-2 win over Rutgers - Purduesports.com

Track concludes the regular season at Drake Relays - Purduesports.com

Day of Giving raises record $68.2 million - Journal & Courier

Purdue sports weekend roundup - Journal & Courier

BOILERMAKERS BORN TODAY

Rob Forester (1970) Running Back, Football

Travis Trice (1972) Guard, Men's Basketball

Chris Koeppen (1974) Linebacker, Football

Brian Cardinal (1977) Forward, Men's Basketball

Will Bramel (2000) Offensive Line, Football

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