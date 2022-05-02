University Book Store Headlines: 5.2.2022

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Rob Forester (1970) Running Back, Football
Travis Trice (1972) Guard, Men's Basketball
Chris Koeppen (1974) Linebacker, Football
Brian Cardinal (1977) Forward, Men's Basketball
Will Bramel (2000) Offensive Line, Football
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