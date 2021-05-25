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University Book Store Headlines: 5.25.2021

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PURDUE BASKETBALL

Purdue to face North Carolina in Tip-off Classic - Purduesports.com

PURDUE RECRUITING

Entrance Interview: RB Ja'Quez Cross - GoldandBlack.com

Caraway has official visit lined up - GoldandBlack.com

PURDUE FOOTBALL

College football betting: Where are the values - Yahoo.com

Tampering has arrived in college football - ESPN

OLYMPIC/OTHER

Purdue recruiting remote workers to West Lafayette - CBS 2 Chicago

Purdue grad students training for life on Moon, Mars - Purdue

Bosses still aren't sure remote workers have hustle - Wall Street Journal

Wrestling trio earns academic honors - Purduesports.com

BOILERMAKERS BORN TODAY

Lon Paglio (1952) Defensive Tackle, Football

Mike Beuthin (1953) Offensive Tackle, Football

Steve Krol (1959) Offensive Line, Football

Elliot Hood (1985) Offensive Guard/Tackle, Football

Sandi Marcius (1990) Forward/Center, Men's Basketball

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