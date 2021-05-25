University Book Store Headlines: 5.25.2021

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PURDUE BASKETBALL
Purdue to face North Carolina in Tip-off Classic - Purduesports.com
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PURDUE RECRUITING
Entrance Interview: RB Ja'Quez Cross - GoldandBlack.com
Caraway has official visit lined up - GoldandBlack.com
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PURDUE FOOTBALL
College football betting: Where are the values - Yahoo.com
Tampering has arrived in college football - ESPN
OLYMPIC/OTHER
Purdue recruiting remote workers to West Lafayette - CBS 2 Chicago
Purdue grad students training for life on Moon, Mars - Purdue
Bosses still aren't sure remote workers have hustle - Wall Street Journal
Wrestling trio earns academic honors - Purduesports.com
BOILERMAKERS BORN TODAY
Lon Paglio (1952) Defensive Tackle, Football
Mike Beuthin (1953) Offensive Tackle, Football
Steve Krol (1959) Offensive Line, Football
Elliot Hood (1985) Offensive Guard/Tackle, Football
Sandi Marcius (1990) Forward/Center, Men's Basketball
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