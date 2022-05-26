University Book Store Headlines: 5.26.2022

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PURDUE BASKETBALL
Weekly Word: 'We Underacheived' - GoldandBlack.com
Women pick up guard in transfer portal - Purduesports.com
Former Boiler Jay Simpson's column on Illinois hoops - News-Gazette
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PURDUE FOOTBALL
Iowa's Charlie Jones enters transfer portal - HawkeyeReport.com
Plenty of options for Purdue at safety after Marvin Grant's departure - Journal & Courier
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PURDUE RECRUITING
Chat transcript - Wednesday May 25 - GoldandBlack.com
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OLYMPIC/OTHER
BOILERMAKERS BORN TODAY
Bob Herrick (1952) Flanker, Football
Adrian Beasley (1977) Strong Safety, Football
Aaron Bunten (1978) Kicker, Football
A.T. Simpson (1980) Wide Receiver, Football
Lindsay Wisdom-Hylton (1986) Forward, Women's Basketball
Keiwan Jones (1995) Defensive Tackle, Football
Nojel Eastern (1999) Guard, Men's Basketball
Jack Cravaack (1999) Defensive End, Football
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