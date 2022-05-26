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University Book Store Headlines: 5.26.2022

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PURDUE BASKETBALL

Weekly Word: 'We Underacheived' - GoldandBlack.com

Women pick up guard in transfer portal - Purduesports.com

Former Boiler Jay Simpson's column on Illinois hoops - News-Gazette

ICYMI

PURDUE FOOTBALL


Iowa's Charlie Jones enters transfer portal - HawkeyeReport.com

Plenty of options for Purdue at safety after Marvin Grant's departure - Journal & Courier

PURDUE RECRUITING

Chat transcript - Wednesday May 25 - GoldandBlack.com

OLYMPIC/OTHER

XX

BOILERMAKERS BORN TODAY

Bob Herrick (1952) Flanker, Football

Adrian Beasley (1977) Strong Safety, Football

Aaron Bunten (1978) Kicker, Football

A.T. Simpson (1980) Wide Receiver, Football

Lindsay Wisdom-Hylton (1986) Forward, Women's Basketball

Keiwan Jones (1995) Defensive Tackle, Football

Nojel Eastern (1999) Guard, Men's Basketball

Jack Cravaack (1999) Defensive End, Football

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