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University Book Store Headlines: 5.27.2021

Alan Karpick • GoldandBlack
Publisher
@AlanKarpick
Karpick has been publisher of Gold and Black Illustrated/GoldandBlack.com since 1996 and has seen (not all in person) most every Boilermaker football and men's basketball game dating back to 1966.

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PURDUE BASKETBALL

Ball State adds Linc Darner to staff - Ball State

PURDUE RECRUITING

Kyle Charters talks to Prince Boyd - 101.75 FM/The Hammer

GoldandBlack.com/Live Chat transcript - GoldandBlack.com

Smith making impact in Westfield - Current in Carmel

PURDUE FOOTBALL

Transfer tracker: Defensive backs - GoldandBlack.com

Robert Marve's dad dies at 60 - CBS Sports

Moore advances in NCAA track prelims - Purduesports.com

OLYMPIC/OTHER

Former Penn State president Spanier to begin serving jail time - ESPN

Grad Day/Senior Salute part of baseball's final weekend - Purduesports.com

BOILERMAKERS BORN TODAY

Jack Spellman (1950) Fullback, Football

Lou Lang (1953) Defensive Tackle, Football

Melvin Russell (1956) Quarterback, Football

Cornelious Friendly (1968) Fullback, Football

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