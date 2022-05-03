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University Book Store Headlines: 5.3.2022

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PURDUE FOOTBALL

What's future of Big Ten schedules, divisions? - GoldandBlack.com

Brohm talks NFL Draft and more - Journal and Courier

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OLYMPIC/OTHER

Purdue tops in STEM doctorates - Purdue

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BOILERMAKERS BORN TODAY

Dave Johnson (1945) Guard, Men's Basketball

Mike Harris (1959) Wide Receiver, Football

Ronnie Beeks (1966) Strong Safety, Football

David Lesmond (1975) Forward, Men's Basketball

Connie Murdock (1979) Forward, Women's Basketball

Royce Adams (1988) Cornerback, Football

Alex Guyton (1990) Forward, Women's Basketball

Dan Monteroso (1994) Wide Receiver, Football

Beniah Franklin (1997) Wide Reciever, Football

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