University Book Store Headlines: 5.3.2022

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PURDUE RECRUITING
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PURDUE FOOTBALL
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OLYMPIC/OTHER
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BOILERMAKERS BORN TODAY
Dave Johnson (1945) Guard, Men's Basketball
Mike Harris (1959) Wide Receiver, Football
Ronnie Beeks (1966) Strong Safety, Football
David Lesmond (1975) Forward, Men's Basketball
Connie Murdock (1979) Forward, Women's Basketball
Royce Adams (1988) Cornerback, Football
Alex Guyton (1990) Forward, Women's Basketball
Dan Monteroso (1994) Wide Receiver, Football
Beniah Franklin (1997) Wide Reciever, Football
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