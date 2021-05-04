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PURDUE RECRUITING
Four takeaways from the Run 'N Slam - GoldandBlack.com
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Inside 27 years of college football playoff discussions - SI.com
Michigan joins Purdue in Athlete Network - Athlete Network
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BOILERMAKERS BORN TODAY
Jim Finley (1945) Halfback, Football
Tom Koby (1954) Running Back, Football
Brian Liston (1961) Offensive Guard, Football
Grant Walker (1984) Wide Receiver, Football
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