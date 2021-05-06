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PURDUE BASKETBALL
Tennessee to play in Mohegan Sun with Purdue, NC and Villanova - Knoxville Sentinel
Layden accepts invite to USA hoops - PurdueSports
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PURDUE RECRUITING
Homestead, Purdue commit Loyer to play in Hall of Fame Classic - WANE
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BOILERMAKERS BORN TODAY
Joslyn Massey (1994) Forward, Women's Basketball
Bill Butterfield (1928) Center, Men's Basketball
Henry Ebershoff (dec. 2012) (1945) Guard, Men's Basketball
Gerry Steenberge (1953) Defensive Back, Football
Jim Polak (1954) Center, Football
Labraunt Harris (1960) Wide Receiver, Football
David Woodfork (1973) Tight End, Football
Erin Lawless (1985) Forward, Women's Basketball
Kevin Ballinger (1988) Long Snapper, Football
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