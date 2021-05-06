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University Book Store Headlines: 5.6.2021

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PURDUE BASKETBALL

Tennessee to play in Mohegan Sun with Purdue, NC and Villanova - Knoxville Sentinel

Layden accepts invite to USA hoops - PurdueSports


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PURDUE RECRUITING

Homestead, Purdue commit Loyer to play in Hall of Fame Classic - WANE

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PURDUE FOOTBALL

Weekly Word: The transfer wire and more - GoldandBlack.com

Karlaftis first off the board in CBS Sports' 2022 NFL MOCK Draft - Saturday Tradition

Assessing the chances for a winning season in 2022 - GoldandBlack.com

Coaches talk rule changes for fall - SI.com

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OLYMPIC/OTHER

Baseball series with Northwestern cancelled due to Covid - GoldandBlack.com

Purdue gets 5-star in tennis recruiting - PurdueSports

Weiler, Bradley earn All-Big Ten honors in men's golf - PurdueSports

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BOILERMAKERS BORN TODAY

Joslyn Massey (1994) Forward, Women's Basketball

Bill Butterfield (1928) Center, Men's Basketball

Henry Ebershoff (dec. 2012) (1945) Guard, Men's Basketball

Gerry Steenberge (1953) Defensive Back, Football

Jim Polak (1954) Center, Football

Labraunt Harris (1960) Wide Receiver, Football

David Woodfork (1973) Tight End, Football

Erin Lawless (1985) Forward, Women's Basketball

Kevin Ballinger (1988) Long Snapper, Football

Courtney Moses (1992) Guard, Women's Basketball

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