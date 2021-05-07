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University Book Store Headlines: 5.7.2021

Alan Karpick
GoldandBlack.com

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PURDUE BASKETBALL

Bobinski talks being in NCAA bubble - Journal & Courier

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PURDUE FOOTBALL

Big Ten overreactions - CBS Sports

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OLYMPIC/OTHER

Bobinski talks NIL and more - GoldandBlack.com

Georgia law allows for NIL revenue share - Yahoosports.com

Softball preps for final home weekend - Purduesports.com

BOILERMAKERS BORN TODAY

Kevin Holley (1965) Defensive Line, Football

Damon Lewis (1975) Offensive Guard, Football

Katie Douglas (1979) Guard/Forward, Women's Basketball

John Lampert (1983) Linebacker , Football

Lester Hardy III (1995) Athlete, Football

Boilermakers Born May 8

George Catavolos (1945) Halfback, Football

Bob Sheehy (1953) Tight End, Football

Ken Greene (1956) Assistant Coach, Football

Ron Likar (1956) Tight End, Football

Bob Lung (1957) Offensive Tackle, Football

Neil Luckianow (1957) Tight End, Football

Mike Scearce (1960) Forward, Men's Basketball

Rick Ray (1970) Assistant Coach, Men's Basketball

Da'Wan Hunte (1995) Cornerback, Football

Aaron Banks (1997) Quarterback , Football

Graham Keller (1998) Offensive Line, Football

Boilermakers Born May 9

John Charles (dec. 2019) (1944) Defensive Back, Football

Bob Hurst (dec.) (1946) Halfback, Football

Bob Rohrbacher (1947) Linebacker, Football

Mike Brady (dec.) (1951) Center, Football

Pat Harris (1956) Defensive Back, Football

Wayne Smith (1957) Defensive Back, Football

Terry Johnson (1969) Strong Safety, Football

Kevin Sellers (1973) Fullback, Football

Mike Jacobs (1979) Assistant Coach, Football

Gilbert Gardner (1982) Linebacker, Football

J.D. Dellinger (1997) Kicker, Football

Myles Homan (1997) Kicker, Football

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