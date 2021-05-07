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PURDUE BASKETBALL
Bobinski talks being in NCAA bubble - Journal & Courier
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PURDUE FOOTBALL
Big Ten overreactions - CBS Sports
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OLYMPIC/OTHER
Bobinski talks NIL and more - GoldandBlack.com
Georgia law allows for NIL revenue share - Yahoosports.com
Softball preps for final home weekend - Purduesports.com
BOILERMAKERS BORN TODAY
Kevin Holley (1965) Defensive Line, Football
Damon Lewis (1975) Offensive Guard, Football
Katie Douglas (1979) Guard/Forward, Women's Basketball
John Lampert (1983) Linebacker , Football
Lester Hardy III (1995) Athlete, Football
Boilermakers Born May 8
George Catavolos (1945) Halfback, Football
Bob Sheehy (1953) Tight End, Football
Ken Greene (1956) Assistant Coach, Football
Ron Likar (1956) Tight End, Football
Bob Lung (1957) Offensive Tackle, Football
Neil Luckianow (1957) Tight End, Football
Mike Scearce (1960) Forward, Men's Basketball
Rick Ray (1970) Assistant Coach, Men's Basketball
Da'Wan Hunte (1995) Cornerback, Football
Aaron Banks (1997) Quarterback , Football
Graham Keller (1998) Offensive Line, Football
Boilermakers Born May 9
John Charles (dec. 2019) (1944) Defensive Back, Football
Bob Hurst (dec.) (1946) Halfback, Football
Bob Rohrbacher (1947) Linebacker, Football
Mike Brady (dec.) (1951) Center, Football
Pat Harris (1956) Defensive Back, Football
Wayne Smith (1957) Defensive Back, Football
Terry Johnson (1969) Strong Safety, Football
Kevin Sellers (1973) Fullback, Football
Mike Jacobs (1979) Assistant Coach, Football
Gilbert Gardner (1982) Linebacker, Football
J.D. Dellinger (1997) Kicker, Football
Myles Homan (1997) Kicker, Football
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