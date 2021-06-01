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University Book Store Headlines: 6.1.2021

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PURDUE RECRUITING

At long last, NCAA recruiting dead period lifts - GoldandBlack.com

June visit directory: Football and Basketball - GoldandBlack.com

End of recruiting pause has programs catching up - Walla Walla Union-Bulletin

PURDUE FOOTBALL

Entrance interview Marcus Mbow - GoldandBlack.com

OLYMPIC/OTHER

Athletic Director burnout: "It's real" -- SBJ

Bradley finishes 39th in NCAA golf - Purduesports.com

BOILERMAKERS BORN TODAY

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