University Book Store Headlines: 6.10.2022

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Entrance interview: Daniel Johnson - GoldandBlack.com
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PURDUE RECRUITING
MT&F: Martin ties school reFootball official visitors primer - GoldandBlack.com
Davis accepts Purdue's offer - Marysville Journal-Tribune (Ohio)
OLYMPIC/OTHER
MT&F: Martin ties school record, earns All-America status at NCAAs - Purduesports.com
Bramley, Cleveland, Purdue's Big Ten Medal of Honor recipients - Purduesports.com
Purdue coaches, staff visit Fort Wayne - WPTA (TV)
BOILERMAKERS BORN TODAY
Pat Johnson (1972) Defensive Back, Football
Gelen Robinson (1995) Linebacker, Football
BOILERMAKERS BIRTHDAYS JUNE 11
Rod Hicks (1943) Forward, Men's Basketball
Don Blalock (1954) Defensive Tackle, Football
Matt Waddell (1971) Guard, Men's Basketball
Leo Perez (1975) Defensive Tackle, Football
Brad Niemeier (1989) Defensive Tackle, Football
Spencer Evans (1996) Kicker, Football
BOILERMAKERS BIRTHDAYS JUNE 12
Isaiah Thompson (2000) Guard, Men's Basketball
Andy Gladstone (1961) Defensive End, Football
Jeff Huber (1965) Quarterback, Football
Dennis Chronopoulos (1968) Offensive Guard, Football
Paul Dubler (1984) Cornerback, Football
Ashley Mays (1984) Guard, Women's Basketball
T.J. McCollum (1995) Linebacker, Football
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