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University Book Store Headlines: 6.10.2022

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PURDUE BASKETBALL

Hummel talks Purdue hoops and more - Fox 59 Full Steam Ahead Podcast

Furst hosts camp - WLFI

PURDUE FOOTBALL

The 3-2-1: Two most impactful RS frosh, forgotten portal addition & more - GoldandBlack.com

Entrance interview: Daniel Johnson - GoldandBlack.com

PURDUE RECRUITING

MT&F: Martin ties school reFootball official visitors primer - GoldandBlack.com

Davis accepts Purdue's offer - Marysville Journal-Tribune (Ohio)

OLYMPIC/OTHER

MT&F: Martin ties school record, earns All-America status at NCAAs - Purduesports.com

Bramley, Cleveland, Purdue's Big Ten Medal of Honor recipients - Purduesports.com

Purdue coaches, staff visit Fort Wayne - WPTA (TV)

BOILERMAKERS BORN TODAY

Pat Johnson (1972) Defensive Back, Football

Gelen Robinson (1995) Linebacker, Football

BOILERMAKERS BIRTHDAYS JUNE 11

Rod Hicks (1943) Forward, Men's Basketball

Don Blalock (1954) Defensive Tackle, Football

Matt Waddell (1971) Guard, Men's Basketball

Leo Perez (1975) Defensive Tackle, Football

Brad Niemeier (1989) Defensive Tackle, Football

Spencer Evans (1996) Kicker, Football

BOILERMAKERS BIRTHDAYS JUNE 12

Isaiah Thompson (2000) Guard, Men's Basketball

Andy Gladstone (1961) Defensive End, Football

Jeff Huber (1965) Quarterback, Football

Dennis Chronopoulos (1968) Offensive Guard, Football

Paul Dubler (1984) Cornerback, Football

Ashley Mays (1984) Guard, Women's Basketball

T.J. McCollum (1995) Linebacker, Football

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