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University Book Store Headlines: 6.15.2021

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PURDUE RECRUITING

Purdue adds safety from transfer portal — GoldandBlack.com

Texan Nic Caraway commits to Purdue — GoldandBlack.com

Caraway: 'A dynamic hitter' — GoldandBlack.com ($)

Purdue remains Involved with transfer DB — GoldandBlack.com ($)

PURDUE BASKETBALL

Entrance Interview: Caleb Furst — GoldandBlack.com ($)

PURDUE FOOTBALL

Biggest Shoes To Fill: Each Big Ten team — Rivals.com

OLYMPIC/OTHER

Incoming Boilermaker Tyler Downs Wins on 3-Meter to Qualify for Olympic Games — PurdueSports.com

Whitney Hollman hired as spirit coordinator — PurdueSports.com

BOILERMAKERS BORN TODAY

Tom Luken (1950) Offensive Guard, Football

Wayne Follstad (1964) Tight End, Football

Doug Downing (1965) Quarterback, Football

David Poindexter (1967) Defensive Tackle, Football

Dan Dierking (1988) Running Back, Football

Patrick Bade (1990) Forward/Tight End, MBB/Football

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