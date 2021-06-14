University Book Store Headlines: 6.15.2021

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PURDUE RECRUITING
Purdue adds safety from transfer portal — GoldandBlack.com
Texan Nic Caraway commits to Purdue — GoldandBlack.com
Caraway: 'A dynamic hitter' — GoldandBlack.com ($)
Purdue remains Involved with transfer DB — GoldandBlack.com ($)
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PURDUE BASKETBALL
Entrance Interview: Caleb Furst — GoldandBlack.com ($)
PURDUE FOOTBALL
Biggest Shoes To Fill: Each Big Ten team — Rivals.com
OLYMPIC/OTHER
Incoming Boilermaker Tyler Downs Wins on 3-Meter to Qualify for Olympic Games — PurdueSports.com
Whitney Hollman hired as spirit coordinator — PurdueSports.com
BOILERMAKERS BORN TODAY
Tom Luken (1950) Offensive Guard, Football
Wayne Follstad (1964) Tight End, Football
Doug Downing (1965) Quarterback, Football
David Poindexter (1967) Defensive Tackle, Football
Dan Dierking (1988) Running Back, Football
Patrick Bade (1990) Forward/Tight End, MBB/Football
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