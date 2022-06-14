University Book Store Headlines: 6.15.2022

Find out more about our sponsor, University Book Store
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0icW1lIiBkaXI9
Imx0ciI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0Nv
bW1pdHRlZD9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0Nv
bW1pdHRlZDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9KZWZm
QnJvaG0/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEplZmZCcm9obTwvYT4gPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2FjaFJvbkVuZ2xpc2g/cmVm
X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENvYWNoUm9uRW5nbGlzaDwvYT4gPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9jb2FjaGdpbGJlcnQxMD9yZWZfc3Jj
PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AY29hY2hnaWxiZXJ0MTA8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vc2RzX3NoYWNrZWxmb3JkP3JlZl9zcmM9dHdz
cmMlNUV0ZnciPkBzZHNfc2hhY2tlbGZvcmQ8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdHdpdHRlci5jb20vSXNhYWNTdHVyZ2lzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0
ZnciPkBJc2FhY1N0dXJnaXM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl
ci5jb20vQm9pbGVyRm9vdGJhbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEJv
aWxlckZvb3RiYWxsPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t
L2pha2V0XzQxP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBqYWtldF80MTwvYT4g
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9iY2FrZXNfMzg/cmVmX3Ny
Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGJjYWtlc18zODwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90d2l0dGVyLmNvbS9TV2lsdGZvbmcyNDc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm
dyI+QFNXaWx0Zm9uZzI0NzwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy
LmNvbS9BbGxlblRyaWV1P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBBbGxlblRy
aWV1PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL01heFByZXBz
P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBNYXhQcmVwczwvYT4gPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Ub21EaWVuaGFydDE/cmVmX3NyYz10d3Ny
YyU1RXRmdyI+QFRvbURpZW5oYXJ0MTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90
d2l0dGVyLmNvbS9jYXJtaW5famM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGNh
cm1pbl9qYzwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2Fj
aE5hdGVQdXJkdWU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENvYWNoTmF0ZVB1
cmR1ZTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1ZWdU1pSmZmY3oiPnBp
Yy50d2l0dGVyLmNvbS9WVnVNaUpmZmN6PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IERpbGxv
biBUaGllbmVtYW4gKEBEaWxsb25UaGllbmVtYW4pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdHdpdHRlci5jb20vRGlsbG9uVGhpZW5lbWFuL3N0YXR1cy8xNTM2ODI4
NTg4NTQ0MjE3MDg4P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1bmUgMTQsIDIw
MjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6
Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1
dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PURDUE RECRUITING
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5GaXJzdCBJIHdhbnQgdG8gdGhhbmsgR29kIGZvciBwdXR0aW5nIG1l
IGluIHRoZSBwb3NpdGlvbiBJIGFtIHRvZGF5LiBJIGFsc28gd2FudCB0byB0
aGFuayBteSBlbnRpcmUgZmFtaWx5IGFuZCBmcmllbmRzIGZvciBiZWluZyBz
byBzdXBwb3J0aXZlIGFuZCBhbHdheXMgYmVsaWV2aW5nIGluIG1lLkFmdGVy
IG1hbnkgcHJheWVycyAmYW1wOyB0YWxrcyB3aXRoIG15IGZhbWlseSxJIGFt
IDEwMDAlIGNvbW1pdHRlZCB0byA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu
Y29tL0JvaWxlckZvb3RiYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBCb2ls
ZXJGb290YmFsbDwvYT4gQEplZmZCcm9obUBDb2FjaE1hcmtIYWdlbiA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3QuY28vbWkxcldOaVNNSiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29t
L21pMXJXTmlTTUo8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgTWljYWggQ2FydGVyICM5OSAo
QEJpZ01pY2dldGJ1c3kpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v
QmlnTWljZ2V0YnVzeS9zdGF0dXMvMTUzNjc1NjcwODY5Mjg3MzIxNj9yZWZf
c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdW5lIDE0LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90
ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRl
ci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8
L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Db21taXR0ZWQhIPCflJIgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy
LmNvbS9XRVJhaWRlckZCP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBXRVJhaWRl
ckZCPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1RoZUdyaW5k
SG91c2VTVD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AVGhlR3JpbmRIb3VzZVNU
PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1RydXN0TXlFeWVz
Tz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AVHJ1c3RNeUV5ZXNPPC9hPiA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0JvaWxlckZvb3RiYWxsP3JlZl9z
cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBCb2lsZXJGb290YmFsbDwvYT4gPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9KZWZmQnJvaG0/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1
RXRmdyI+QEplZmZCcm9obTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy
LmNvbS9Db2FjaENCYXJjbGF5P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2Fj
aENCYXJjbGF5PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hh
c2h0YWcvYm9pbGVydXA/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0
ZnciPiNib2lsZXJ1cDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvLzN5bkV5
YVJQeXAiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS8zeW5FeWFSUHlwPC9hPjwvcD4mbWRh
c2g7IFRlcnJlbGwgV2FzaGluZ3RvbiBKci4gKEBMaWxSZXgyMDIzKSA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0xpbFJleDIwMjMvc3RhdHVzLzE1
MzY3NTU4NDgzMTUxNjY3MjE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SnVuZSAx
NCwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJo
dHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJz
ZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PURDUE FOOTBALL
Taylor Stubblefield deserves call to Hall of Fame — GoldandBlack.com
History with Charlie Jones gives O'Connell another weapon — Journal and Courier ($)
How George Karlaftis Impressed Kansas City in pre-draft process — Kansas City Star
Big Ten football media day returning to Indy — SI.com
PURDUE BASKETBALL
Bracketology: Purdue a 7 seed — ESPN.com
Purdue Basketball Off-Season Outlook: Mason Gillis — GoldandBlack.com ($)
What Pacers do with highest pick since 1981 Ii anyone's guess — Indianapolis Star ($)
Ranking the top 100 NBA Draft prospects — SI.com
OLYMPIC/OTHER
Boilermakers perform well in APR – PurdueSports.com
Volleyball: Big Ten schedule released — PurdueSports.com
Golf: Schenk ready for U.S. Open debut — PurdueSports.com
BOILERMAKERS BORN TODAY
Tom Luken (1950) Offensive Guard, Football
Wayne Follstad (1964) Tight End, Football
Doug Downing (1965) Quarterback, Football
David Poindexter (1967) Defensive Tackle, Football
Dan Dierking (1988) Running Back, Football
Patrick Bade (1990) Forward/Tight End, MBB/Football
Membership Info: Sign up for GoldandBlack.com now | Why join? | Questions?
Follow GoldandBlack.com: Twitter | Facebook | YouTube
More: Gold and Black Illustrated/Gold and Black Express | Subscribe to our podcast
Copyright, Boilers, Inc. 2022. All Rights Reserved. Reproducing or using editorial or graphical content, in whole or in part, without permission, is strictly prohibited.