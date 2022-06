University Book Store Headlines: 6.15.2022

Find out more about our sponsor, University Book Store

PURDUE RECRUITING

PURDUE FOOTBALL

Taylor Stubblefield deserves call to Hall of Fame — GoldandBlack.com History with Charlie Jones gives O'Connell another weapon — Journal and Courier ($) How George Karlaftis Impressed Kansas City in pre-draft process — Kansas City Star Big Ten football media day returning to Indy — SI.com

PURDUE BASKETBALL

Bracketology: Purdue a 7 seed — ESPN.com Purdue Basketball Off-Season Outlook: Mason Gillis — GoldandBlack.com ($) What Pacers do with highest pick since 1981 Ii anyone's guess — Indianapolis Star ($) Ranking the top 100 NBA Draft prospects — SI.com

OLYMPIC/OTHER

Boilermakers perform well in APR – PurdueSports.com Volleyball: Big Ten schedule released — PurdueSports.com Golf: Schenk ready for U.S. Open debut — PurdueSports.com

