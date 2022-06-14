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University Book Store Headlines: 6.15.2022

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PURDUE RECRUITING

Three new commitments for Purdue ...

Dillon ThienemanGoldandBlack.com

Micah CarterGoldandBlack.com

Terrell Washington Jr.GoldandBlack.com

Pudue's future bright with Myles Colvin's development — Journal and Courier ($)

PURDUE FOOTBALL

Taylor Stubblefield deserves call to Hall of Fame — GoldandBlack.com

History with Charlie Jones gives O'Connell another weapon — Journal and Courier ($)

How George Karlaftis Impressed Kansas City in pre-draft process — Kansas City Star

Big Ten football media day returning to Indy — SI.com

PURDUE BASKETBALL

Bracketology: Purdue a 7 seed — ESPN.com

Purdue Basketball Off-Season Outlook: Mason Gillis — GoldandBlack.com ($)

What Pacers do with highest pick since 1981 Ii anyone's guess — Indianapolis Star ($)

Ranking the top 100 NBA Draft prospects — SI.com

OLYMPIC/OTHER

Boilermakers perform well in APR – PurdueSports.com

Volleyball: Big Ten schedule released — PurdueSports.com

Golf: Schenk ready for U.S. Open debut — PurdueSports.com

BOILERMAKERS BORN TODAY

Tom Luken (1950) Offensive Guard, Football

Wayne Follstad (1964) Tight End, Football

Doug Downing (1965) Quarterback, Football

David Poindexter (1967) Defensive Tackle, Football

Dan Dierking (1988) Running Back, Football

Patrick Bade (1990) Forward/Tight End, MBB/Football

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