University Book Store Headlines: 6.20.2022

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PURDUE FOOTBALL
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BOILERMAKERS BORN TODAY
Len Dawson (1935) Quarterback, Football
Stephanie White (1977) Guard, Women's Basketball
Cornell Middlebrook (1980) Linebacker, Football
Kelly Komara (1980) Guard, Women's Basketball
Adam Huebner (1983) Defensive End, Football
Kai Higgins (1998) Defensive End, Football
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