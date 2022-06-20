 University book store headlines | Purdue Boilermakers
News More News
{{ timeAgo('2022-06-20 05:50:45 -0500') }} basketball Edit

University Book Store Headlines: 6.20.2022

- - • GoldandBlack
GoldandBlack.com staff

Find out more about our sponsor, University Book Store

PURDUE BASKETBALL

Three Thoughts From The Weekend: Guard help, Big Ten scheduling and more - GoldandBlack.com

Duke's Joey Baker transferring to Michigan - CBSSports.com

Pete Nance, best available player in basketball portal, transferring to North Carolina from Northwestern - ESPN.com

PURDUE FOOTBALL

This season's best revenge games - CBSSports.com

Three-Point Stance: Big rule change, team rankings, Midwest risers - Rivals.com

Cincinnati, UCF, Houston to join Big 12 in 2023 - Yahoo.com

Big Ten bowl projections - Yahoo.com

PURDUE RECRUITING

NCAA recommends transfer portal windows, changes to infractions process to expedite outcomes - ESPN.com

OLYMPIC/OTHER

Purdue's professor groups 'disappointed' in secretive presidential search - Exponent.com

Incoming Purdue president has a taste for ice cream - and listening - Exponent.com

West Lafayette mayor announces he won't seek 5th term - Exponent.com

Holzer Named SBL 6th Woman and Most Improved Player - PurdueSports.com

BOILERMAKERS BORN TODAY

Len Dawson (1935) Quarterback, Football

Stephanie White (1977) Guard, Women's Basketball

Cornell Middlebrook (1980) Linebacker, Football

Kelly Komara (1980) Guard, Women's Basketball

Adam Huebner (1983) Defensive End, Football

Kai Higgins (1998) Defensive End, Football

Membership Info: Sign up for GoldandBlack.com now | Why join? | Questions?

Follow GoldandBlack.com: Twitter | Facebook | YouTube

More: Gold and Black Illustrated/Gold and Black Express | Subscribe to our podcast

Copyright, Boilers, Inc. 2022. All Rights Reserved. Reproducing or using editorial or graphical content, in whole or in part, without permission, is strictly prohibited.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}