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University Book Store Headlines: 6.21.2022

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BOILERMAKERS BORN TODAY

Neil Bemenderfer (1956) Forward/Center, Men's Basketball

Jeff Speedy (1960) Wide Receiver, Football

David Frye (dec 11/2021) (1961) Defensive End, Football

Stuart Schweigert (1981) Free Safety, Football

Fahkara Malone (1987) Guard, Women's Basketball

Brandon Taylor (1991) Defensive Tackle, Football

Cedric Dale (1995) Cornerback, Football

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