University Book Store Headlines: 6.21.2022

Find out more about our sponsor, University Book Store
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5TaW5jZSAxOTc3LCBQdXJkdWUgaXMgMS1vZi04IHNjaG9vbHMgd2l0
aCBhdCBsZWFzdCB0d28gTm8uIDEgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy
LmNvbS9oYXNodGFnL05CQURyYWZ0P3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3
c3JjJTVFdGZ3Ij4jTkJBRHJhZnQ8L2E+IHBpY2tzLiA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3QuY28veDAxOXQ3RHNpeiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL3gwMTl0N0Rz
aXo8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgUHVyZHVlIE1lbnMgQmFza2V0YmFsbCAoQEJv
aWxlckJhbGwpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQm9pbGVy
QmFsbC9zdGF0dXMvMTUzODkyMDAzNjUwMDM4OTg4OD9yZWZfc3JjPXR3c3Jj
JTVFdGZ3Ij5KdW5lIDIwLCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlw
dCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lk
Z2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9k
aXY+Cgo=
PURDUE BASKETBALL
Party of one: Why Chet Holmgren's unique game is the talk of the NBA draft - ESPN.com
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UaGUg8J+PgCBzY2hlZHVsZSBtYXRjaHVwcyBmb3IgbmV4dCBzZWFz
b24gaGF2ZSBkcm9wcGVkLiDwn5GAPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy
LmNvbS9UaGVBbmR5S2F0ej9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AVGhlQW5k
eUthdHo8L2E+IHJhbmtzIHRoZSBAQjFHTUJCIHRlYW1zIHdpdGggdGhlIPCd
kpXwnZKQ8J2SlvCdkojwnZKJ8J2ShvCdkpTwnZKVIPCdkpTwnZKE8J2SifCd
kobwnZKF8J2SlvCdko3wnZKG8J2SlCBieSB0aWVyOiA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3QuY28vZ3o3WjdTVkJJVSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL2d6N1o3U1ZC
SVU8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQmlnIFRlbiBOZXR3b3JrIChAQmlnVGVuTmV0
d29yaykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9CaWdUZW5OZXR3
b3JrL3N0YXR1cy8xNTM4ODk5MzY4NzU3MTQxNTExP3JlZl9zcmM9dHdzcmMl
NUV0ZnciPkp1bmUgMjAsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0
IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRn
ZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rp
dj4KCg==
PURDUE FOOTBALL
GoldandBlack.com Entrance Interview: OL Cross Watson - GoldandBlack.com
Teams most likely to take a step back in 2022 - CBSSports.com
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Hb2xkIGFuZCBCbGFjayBSYWRpbyBwb2RjYXN0LCB3aXRoIDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vS3lsZUNoYXJ0ZXJzNzk/cmVmX3Ny
Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEt5bGVDaGFydGVyczc5PC9hPiBhbmQgPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9icmlhbm5ldWJlcnQ/cmVmX3NyYz10
d3NyYyU1RXRmdyI+QGJyaWFubmV1YmVydDwvYT4gLi4uIDxicj48YnI+4oCi
IFB1cmR1ZSBnZXRzIGl0cyBndWFyZDxicj7igKIgT3VyIHRob3VnaHRzIG9u
IERhdmlkIEplbmtpbnMgSnIuPGJyPuKAoiBGb290YmFsbCByZWNlaXZlcyBo
YWxmIGRvemVuIGNvbW1pdG1lbnRzPGJyPuKAoiBXaGF0IHN0YW5kcyBvdXQ/
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0JOSWE4RjJVSGMiPmh0dHBzOi8vdC5j
by9CTklhOEYyVUhjPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEdvbGRhbmRCbGFjay5jb20g
KEBHb2xkYW5kQmxhY2tjb20pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vR29sZGFuZEJsYWNrY29tL3N0YXR1cy8xNTM4ODk2NTE3NTc0MDQxNjA1
P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1bmUgMjAsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9j
a3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50
d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3Jp
cHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PURDUE RECRUITING
June Update: Purdue's 2024 recruiting picture - GoldandBlack.com
Head coach breakdown: Purdue S commit Dillon Thieneman - GoldandBlack.com
BOILERMAKERS BORN TODAY
Neil Bemenderfer (1956) Forward/Center, Men's Basketball
Jeff Speedy (1960) Wide Receiver, Football
David Frye (dec 11/2021) (1961) Defensive End, Football
Stuart Schweigert (1981) Free Safety, Football
Fahkara Malone (1987) Guard, Women's Basketball
Brandon Taylor (1991) Defensive Tackle, Football
Cedric Dale (1995) Cornerback, Football
Membership Info: Sign up for GoldandBlack.com now | Why join? | Questions?
Follow GoldandBlack.com: Twitter | Facebook | YouTube
More: Gold and Black Illustrated/Gold and Black Express | Subscribe to our podcast
Copyright, Boilers, Inc. 2022. All Rights Reserved. Reproducing or using editorial or graphical content, in whole or in part, without permission, is strictly prohibited.