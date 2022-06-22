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University Book Store Headlines: 6.22.2022

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PURDUE BASKETBALL

The amazing story of Caleb Swanigan came to a terrible end - GoldandBlack.com

Caleb Swanigan has passed away at age 25 - GoldandBlack.com

From Big to Biggie - Exponent.com

Men's college basketball players on why they transferred - ESPN.com

Why more big men are returning for another year in college - CBSSports.com

Purdue's Jaden Ivey awaits NBA team; Trevion Williams believes workouts left impression - JCOnline.com

PURDUE RECRUITING

Head coach breakdown: Purdue RB commit Terrell Washington, Jr. - GoldandBlack.com

PURDUE FOOTBALL

Purdue schedule analysis: Toughest non-conference game - GoldandBlack.com

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OLYMPIC/OTHER

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BOILERMAKERS BORN TODAY

Pinky Newell (dec.) (1920) Trainer , Football

Robin McCarter (1954) Forward, Men's Basketball

Ashton Nichols (2001) Safety, Football

Marvin Grant (2001) Safety, Football

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