University Book Store Headlines: 6.27.2022

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OLYMPIC/OTHER
Miami NIL still in news: D1Ticker
BOILERMAKERS BORN TODAY
Sal Ciampi (1943) Offensive Guard, Football
Mike McVary (1955) Middle Guard, Football
Craig Terrill (1980) Defensive Tackle, Football
Rob Flournoy (1967) Linebacker, Football
Cole Herdman (1995) Tight End, Football
Elijah Sindelar (1996) Quarterback, Football
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