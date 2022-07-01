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University Book Store Headlines: 7.1.2022

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PURDUE FOOTBALL

Wins hard to come by versus USC, UCLA - GoldandBlack.com

Fans react as Big Ten moves to Hollywood - Journal and Courier

UCLA, USC moves at what cost? Pat Forde | USA Today


PURDUE RECRUITING

Coach breaks down Ryne Schakelford - GoldandBlack.com

OLYMPIC/OTHER

Smeltz, Terwilliger Big Ten post-grad scholarship winners - Purduesports.com

Sixteen swimmers honored as scholar-athletes - Purduesports.com

Statement - UCLABruins.com

Statement - Trojans.com

Statement - Big Ten

Statement- Pac 12

BOILERMAKERS BORN TODAY

Wallace Hale (1953) Offensive Tackle, Football

Doug Crum (1954) Defensive End, Football

Jorge Flores (1973) Wide Receiver, Football

Scott Randall (1973) Linebacker, Football

Liza Clemons (1992) Forward, Women's Basketball

Boilermakers born July 2

Bill Clince (1971) Center, Football

Boilermakers born July 3

Ken Novak (1954) Defensive Tackle, Football

Herb Robinson (1964) Forward, Men's Basketball

Bill Gildea (1965) Defensive Tackle, Football

Maynard Lewis (1979) Guard, Men's Basketball

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