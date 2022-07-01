University Book Store Headlines: 7.1.2022

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PURDUE FOOTBALL
Wins hard to come by versus USC, UCLA - GoldandBlack.com
Fans react as Big Ten moves to Hollywood - Journal and Courier
UCLA, USC moves at what cost? Pat Forde | USA Today
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PURDUE RECRUITING
Coach breaks down Ryne Schakelford - GoldandBlack.com
OLYMPIC/OTHER
Smeltz, Terwilliger Big Ten post-grad scholarship winners - Purduesports.com
Sixteen swimmers honored as scholar-athletes - Purduesports.com
Statement - UCLABruins.com
Statement - Trojans.com
Statement - Big Ten
Statement- Pac 12
BOILERMAKERS BORN TODAY
Wallace Hale (1953) Offensive Tackle, Football
Doug Crum (1954) Defensive End, Football
Jorge Flores (1973) Wide Receiver, Football
Scott Randall (1973) Linebacker, Football
Liza Clemons (1992) Forward, Women's Basketball
Boilermakers born July 2
Bill Clince (1971) Center, Football
Boilermakers born July 3
Ken Novak (1954) Defensive Tackle, Football
Herb Robinson (1964) Forward, Men's Basketball
Bill Gildea (1965) Defensive Tackle, Football
Maynard Lewis (1979) Guard, Men's Basketball
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