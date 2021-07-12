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University Book Store Headlines: 7.12.2021

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PURDUE RECRUITING

Three thoughts from the weekend: Memorable Sunday, FB recruiting perils - GoldandBlack.com

PURDUE BASKETBALL

USA wins Gold, Canada Bronze - GoldandBlack.com

Edey has huge game, but USA prevails in semis - GoldandBlack.com

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