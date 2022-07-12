 University book store headlines | Purdue Boilermakers
News More News
{{ timeAgo('2022-07-12 06:50:46 -0500') }} basketball Edit

University Book Store Headlines: 7.12.2022

- - • GoldandBlack
GoldandBlack.com staff

Find out more about our sponsor, University Book Store

PURDUE BASKETBALL

Purdue finalizes Big Ten men's hoops schedule - Purduesports.com

Women draw Syracuse in Big Ten/ACC Challenge - Purduesports.com

PURDUE FOOTBALL

Best chance to be upset - GoldandBlack.com

Childhood friends united at Purdue - GoldandBlack.com

Big Ten Media rights granted as early as this week? Sports Business Journal

Inside the stunning USC/UCLA move to Big Ten - ESPN

INFLCR, On3 announce NIL partnership - On3

PURDUE RECRUITING

Preferred Walkon QB Timosciek finds home at Purdue - Shaw Local

OLYMPIC/OTHER

Highly touted Volleyball class forms instant bond - Journal and Courier

BOILERMAKERS BORN TODAY

Donnie Green (Dec. 2019) (1948) Offensive Tackle, Football

Jimmy Oliver (1969) Forward, Men's Basketball

Justine Hall (1996) Guard, Women's Basketball

Evyn Cooper (1997) Athlete, Football

Membership Info: Sign up for GoldandBlack.com now | Why join? | Questions?

Follow GoldandBlack.com: Twitter | Facebook | YouTube

More: Gold and Black Illustrated/Gold and Black Express | Subscribe to our podcast

Copyright, Boilers, Inc. 2022. All Rights Reserved. Reproducing or using editorial or graphical content, in whole or in part, without permission, is strictly prohibited.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}