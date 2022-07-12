University Book Store Headlines: 7.12.2022

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PURDUE BASKETBALL
Purdue finalizes Big Ten men's hoops schedule - Purduesports.com
Women draw Syracuse in Big Ten/ACC Challenge - Purduesports.com
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PURDUE FOOTBALL
Best chance to be upset - GoldandBlack.com
Childhood friends united at Purdue - GoldandBlack.com
Big Ten Media rights granted as early as this week? Sports Business Journal
Inside the stunning USC/UCLA move to Big Ten - ESPN
INFLCR, On3 announce NIL partnership - On3
PURDUE RECRUITING
Preferred Walkon QB Timosciek finds home at Purdue - Shaw Local
OLYMPIC/OTHER
Highly touted Volleyball class forms instant bond - Journal and Courier
BOILERMAKERS BORN TODAY
Donnie Green (Dec. 2019) (1948) Offensive Tackle, Football
Jimmy Oliver (1969) Forward, Men's Basketball
Justine Hall (1996) Guard, Women's Basketball
Evyn Cooper (1997) Athlete, Football
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