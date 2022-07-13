University Book Store Headlines: 7.13.2022

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PURDUE BASKETBALL
Ryne Smith prepares for TNT nuances - GoldandBlack.com
Purdue a No. 7 seed in very early Bracketology - ESPN/Lunardi
PURDUE FOOTBALL
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Purdue schedule analysis--best chance to pull upset - GoldandBlack.com
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PURDUE RECRUITING
Gicarir Harris video (full set) - GoldandBlack.com
OLYMPIC/OTHER
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BOILERMAKERS BORN TODAY
Rick Hutchins (1947) Halfback, Football
Blane Smith (1954) Defensive End, Football
Mark Vitali (1955) Quarterback, Football
Eddie Webber (1960) Defensive Tackle, Football
Bryan Nikirk (1962) Wide Receiver, Football
Terone Johnson (1991) Guard, Men's Basketball
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