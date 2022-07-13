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University Book Store Headlines: 7.13.2022

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Broc Thompson (29), Payne Durham and Aidan O'Connell will make an appearance at Bruno's July 19.
Broc Thompson (29), Payne Durham and Aidan O'Connell will make an appearance at Bruno's July 19. (Chad Krockover)

PURDUE BASKETBALL

Ryne Smith prepares for TNT nuances - GoldandBlack.com

Purdue a No. 7 seed in very early Bracketology - ESPN/Lunardi

PURDUE FOOTBALL

Purdue schedule analysis--best chance to pull upset - GoldandBlack.com


ICYMI:

PURDUE RECRUITING

Gicarir Harris video (full set) - GoldandBlack.com

OLYMPIC/OTHER

BOILERMAKERS BORN TODAY

Rick Hutchins (1947) Halfback, Football

Blane Smith (1954) Defensive End, Football

Mark Vitali (1955) Quarterback, Football

Eddie Webber (1960) Defensive Tackle, Football

Bryan Nikirk (1962) Wide Receiver, Football

Terone Johnson (1991) Guard, Men's Basketball

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