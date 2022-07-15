University Book Store Headlines: 7.15.2022

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PURDUE BASKETBALL
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Morton, Newman look to improve with international experience - Journal and Courier
Kokomo's Kirby to join Purdue women's program as Ops director - Kokomo Tribune
PURDUE RECRUITING
Class of '24 guard Jack Benter commits - GoldandBlack.com
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BOILERMAKERS BORN TODAY
Roy Hairston (1973) Forward, Men's Basketball
Anthony Gutwein (1976) Defensive Tackle, Football
Noble Jones (1977) Linebacker, Football
Matt Mitrione (1978) Defensive Tackle, Football
Tim Stratton (1979) Tight End, Football
Jeremy Coley (1983) Defensive End, Football
BOILERMAKERS BORN JULY 16
Ken Eby (1943) Quarterback, Football
Ben Metzger (1973) Defensive Tackle, Football
Dan Bick (1985) Linebacker , Football
BOILERMAKERS BORN JULY 17
Billy McKoy (1948) Defensive End, Football
Jappy Oliver (1955) Wide Receiver, Football
Mike Augustyniak (1956) Fullback, Football
Brandon Gorin (1978) Offensive Tackle, Football
Sean Rufolo (1979) Offensive Guard, Football
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