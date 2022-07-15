 University book store headlines | Purdue Boilermakers
News More News
{{ timeAgo('2022-07-15 07:04:07 -0500') }} basketball Edit

University Book Store Headlines: 7.15.2022

- - • GoldandBlack
GoldandBlack.com staff

Find out more about our sponsor, University Book Store

PURDUE BASKETBALL

Morton, Newman look to improve with international experience - Journal and Courier

Kokomo's Kirby to join Purdue women's program as Ops director - Kokomo Tribune

PURDUE RECRUITING

Class of '24 guard Jack Benter commits - GoldandBlack.com

OLYMPIC/OTHER

Athletics goes Elite with Teamworks - Purduesports.com

Four Boilermaker Alums set for world track championships - Purduesports.com

Big Ten scholars honored - Purduesports.com

Louisville AD confident in future - WDRB

Iowa's Riley Moss passes on NIL players -led collective - On3

BOILERMAKERS BORN TODAY

Roy Hairston (1973) Forward, Men's Basketball

Anthony Gutwein (1976) Defensive Tackle, Football

Noble Jones (1977) Linebacker, Football

Matt Mitrione (1978) Defensive Tackle, Football

Tim Stratton (1979) Tight End, Football

Jeremy Coley (1983) Defensive End, Football

BOILERMAKERS BORN JULY 16

Ken Eby (1943) Quarterback, Football

Ben Metzger (1973) Defensive Tackle, Football

Dan Bick (1985) Linebacker , Football

BOILERMAKERS BORN JULY 17

Billy McKoy (1948) Defensive End, Football

Jappy Oliver (1955) Wide Receiver, Football

Mike Augustyniak (1956) Fullback, Football

Brandon Gorin (1978) Offensive Tackle, Football

Sean Rufolo (1979) Offensive Guard, Football

Membership Info: Sign up for GoldandBlack.com now | Why join? | Questions?

Follow GoldandBlack.com: Twitter | Facebook | YouTube

More: Gold and Black Illustrated/Gold and Black Express | Subscribe to our podcast

Copyright, Boilers, Inc. 2022. All Rights Reserved. Reproducing or using editorial or graphical content, in whole or in part, without permission, is strictly prohibited.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}