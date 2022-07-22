University Book Store Headlines: 7.22.2022

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PURDUE BASKETBALL
Hummel reunites with teammates in Men of Mackey - GoldandBlack.com
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PURDUE FOOTBALL
Purdue camp preview: offensive line - GoldandBlack.com
Gold and Black Report: July 22 - GoldandBlack/Facebook
Iowa early opponent preview: Purdue - The Gazette
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PURDUE RECRUITING
Boiling Over: August hoops visits and more - GoldandBlack.com
OLYMPIC/OTHER
Purdue gets women's golf transfer from Hawaii - Purduesports.com
BOILERMAKERS BORN TODAY
Artis Zachary (1953) Fullback, Football
Jay Venzin (1955) Offensive Guard, Football
Mike Needham (1957) Forward, Men's Basketball
Robert Oglesby (1967) Wide Receiver, Football
Ryan Wilson (1972) Linebacker, Football
Brandon Jewell (1975) Tight End, Football
Ian Allen (1978) Offensive Guard, Football
Ramon Diaz (1983) Forward, Men's Basketball
Garret Bushong (1985) Tight End, Football
Danny Etling (1994) Quarterback, Football
Ray Ellis (1996) Defensive Tackle, Football
BOILERMAKERS BORN JULY 23
Bob Weskamp (1946) Offensive Guard, Football
Ron North (1951) Linebacker, Football
Malvin Warrick (1959) Guard, Men's Basketball
Mark Jackson (1963) Wide Receiver, Football
Brian Goehl (1973) Quarterback, Football
Jason Renn (1984) Quarterback, Football
Sterling Carter (1990) Guard, Men's Basketball
BOILERMAKERS BORN JULY 24
Ken Long (1953) Offensive Tackle, Football
Bill Nauman (1954) Quarterback, Football
Joe Barry Carroll (1958) Center, Men's Basketball
Darren Rhodes (1961) Defensive Back, Football
Kelly Butler (1982) Offensive Tackle, Football
Mike Otto (1983) Offensive Tackle, Football
Sam Ostarello (1991) Guard/Forward, Women's Basketball
Ajah Stallings (2000) Guard, Women's Basketball
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