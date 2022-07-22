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University Book Store Headlines: 7.22.2022

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PURDUE BASKETBALL

Hummel reunites with teammates in Men of Mackey - GoldandBlack.com

PURDUE FOOTBALL

Purdue camp preview: offensive line - GoldandBlack.com

Gold and Black Report: July 22 - GoldandBlack/Facebook

Iowa early opponent preview: Purdue - The Gazette

Gold and Black Report: July 22
Gold and Black Report: July 22

PURDUE RECRUITING

Boiling Over: August hoops visits and more - GoldandBlack.com

OLYMPIC/OTHER

Purdue gets women's golf transfer from Hawaii - Purduesports.com

BOILERMAKERS BORN TODAY

Artis Zachary (1953) Fullback, Football

Jay Venzin (1955) Offensive Guard, Football

Mike Needham (1957) Forward, Men's Basketball

Robert Oglesby (1967) Wide Receiver, Football

Ryan Wilson (1972) Linebacker, Football

Brandon Jewell (1975) Tight End, Football

Ian Allen (1978) Offensive Guard, Football

Ramon Diaz (1983) Forward, Men's Basketball

Garret Bushong (1985) Tight End, Football

Danny Etling (1994) Quarterback, Football

Ray Ellis (1996) Defensive Tackle, Football

BOILERMAKERS BORN JULY 23

Bob Weskamp (1946) Offensive Guard, Football

Ron North (1951) Linebacker, Football

Malvin Warrick (1959) Guard, Men's Basketball

Mark Jackson (1963) Wide Receiver, Football

Brian Goehl (1973) Quarterback, Football

Jason Renn (1984) Quarterback, Football

Sterling Carter (1990) Guard, Men's Basketball

BOILERMAKERS BORN JULY 24

Ken Long (1953) Offensive Tackle, Football

Bill Nauman (1954) Quarterback, Football

Joe Barry Carroll (1958) Center, Men's Basketball

Darren Rhodes (1961) Defensive Back, Football

Kelly Butler (1982) Offensive Tackle, Football

Mike Otto (1983) Offensive Tackle, Football

Sam Ostarello (1991) Guard/Forward, Women's Basketball

Ajah Stallings (2000) Guard, Women's Basketball

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