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University Book Store Headlines: 7.23.2021

Tom Dienhart • GoldandBlack
GoldandBlack.com, Associate Editor
@TomDienhart1

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PURDUE RECRUITING

Boiling Over - GoldandBlack.com

Joe Strickland discusses his commitment - Rivals.com

Analysis: Joe Strickland's commitment - GoldandBlack.com

Joe Strickland commits to Purdue - GoldandBlack.com

Emoni Bates evens head-to-head matchup vs. Bronny James with coach LeBron watching - Yahoo.com

PURDUE FOOTBALL

Purdue educating its players on benefits of vaccination - GoldandBlack.com

Jim Harbaugh on winning the Big Ten and beating Ohio State: 'We’re going to do it or die trying' - Yahoo.com

For Big Ten's sake, Kevin Warren's second act needs to be better than his first - IndyStar.com

Big Ten Media Day | What we learned, what we already knew, what you need to know - JCOnline.com

Texas and Oklahoma's inevitable Big 12 departure will linger, even if SEC move isn't swift - CBSSports.com

Texas, Oklahoma and the SEC expansion talk that could reshape college sports - SI.com

PURDUE BASKETBALL

Local Big Ten stars Furst, Goode join with OPS to host youth basketball camp - Fortwaynesnbc.com

The Gold Standard -- Season 2, Episode 2 - PurdueSports.com

OLYMPIC/OTHER

Podcast: Purdue’s diving dynasty at the Olympics - PurdueSports.com

Softball signs transfer Gabby Sprang - PurdueSports.com

Record nine Boilermakers in Olympics - PurdueSports.com

Boilermakers Earn USTFCCCA Academic Awards - PurdueSports.com

BOILERMAKERS BORN TODAY

JULY 23

Bob Weskamp (1946) Offensive Guard, Football

Ron North (1951) Linebacker, Football

Malvin Warrick (1959) Guard, Men's Basketball

Mark Jackson (1963) Wide Receiver, Football

Brian Goehl (1973) Quarterback, Football

Jason Renn (1984) Quarterback, Football

Sterling Carter (1990) Guard, Men's Basketball

JULY 24

Ken Long (1953) Offensive Tackle, Football

Bill Nauman (1954) Quarterback, Football

Joe Barry Carroll (1958) Center, Men's Basketball

Darren Rhodes (1961) Defensive Back, Football

Kelly Butler (1982) Offensive Tackle, Football

Mike Otto (1983) Offensive Tackle, Football

Sam Ostarello (1991) Guard/Forward, Women's Basketball

Ayah Stallings (2000) Guard, Women's Basketball

JULY 25

Todd Stelma (1976) Linebacker, Football

Brandon Blackmon (1985) Free Safety, Football

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