University Book Store Headlines: 7.23.2021

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PURDUE RECRUITING
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Joe Strickland commits to Purdue - GoldandBlack.com
Emoni Bates evens head-to-head matchup vs. Bronny James with coach LeBron watching - Yahoo.com
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PURDUE FOOTBALL
Purdue educating its players on benefits of vaccination - GoldandBlack.com
Jim Harbaugh on winning the Big Ten and beating Ohio State: 'We’re going to do it or die trying' - Yahoo.com
For Big Ten's sake, Kevin Warren's second act needs to be better than his first - IndyStar.com
Big Ten Media Day | What we learned, what we already knew, what you need to know - JCOnline.com
Texas and Oklahoma's inevitable Big 12 departure will linger, even if SEC move isn't swift - CBSSports.com
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PURDUE BASKETBALL
Local Big Ten stars Furst, Goode join with OPS to host youth basketball camp - Fortwaynesnbc.com
The Gold Standard -- Season 2, Episode 2 - PurdueSports.com
OLYMPIC/OTHER
Podcast: Purdue’s diving dynasty at the Olympics - PurdueSports.com
Softball signs transfer Gabby Sprang - PurdueSports.com
Record nine Boilermakers in Olympics - PurdueSports.com
Boilermakers Earn USTFCCCA Academic Awards - PurdueSports.com
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BOILERMAKERS BORN TODAY
JULY 23
Bob Weskamp (1946) Offensive Guard, Football
Ron North (1951) Linebacker, Football
Malvin Warrick (1959) Guard, Men's Basketball
Mark Jackson (1963) Wide Receiver, Football
Brian Goehl (1973) Quarterback, Football
Jason Renn (1984) Quarterback, Football
Sterling Carter (1990) Guard, Men's Basketball
JULY 24
Ken Long (1953) Offensive Tackle, Football
Bill Nauman (1954) Quarterback, Football
Joe Barry Carroll (1958) Center, Men's Basketball
Darren Rhodes (1961) Defensive Back, Football
Kelly Butler (1982) Offensive Tackle, Football
Mike Otto (1983) Offensive Tackle, Football
Sam Ostarello (1991) Guard/Forward, Women's Basketball
Ayah Stallings (2000) Guard, Women's Basketball
JULY 25
Todd Stelma (1976) Linebacker, Football
Brandon Blackmon (1985) Free Safety, Football
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