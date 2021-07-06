University Book Store Headlines: 7.6.2021

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PURDUE RECRUITING
DeVille upside tremendous - GoldandBlack.com
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PURDUE FOOTBALL
Justin Lovett has Rams strength program peaking - Fan Sided (Rams)
PURDUE BASKETBALL
Gold and Black Radio - Today at 10 - GoldandBlack.com
BOILERMAKERS BORN TODAY
Dennis Pabich (1944) Tight End, Football
Ernie Schramayr (1966) Running Back, Football
Pete Trinidad (1969) Offensive Guard, Football
Bobby Farmer (1982) Quarterback, Football
Preston Numa (1988) Defensive Tackle, Football
Jordan Roos (1993) Offensive Lineman, Football
Cassidy Hardin (2000) Guard, Women's Basketball
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