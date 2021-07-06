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University Book Store Headlines: 7.6.2021

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PURDUE RECRUITING

DeVille upside tremendous - GoldandBlack.com

PURDUE FOOTBALL

Justin Lovett has Rams strength program peaking - Fan Sided (Rams)

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Gold and Black Radio - Today at 10 - GoldandBlack.com

BOILERMAKERS BORN TODAY

Dennis Pabich (1944) Tight End, Football

Ernie Schramayr (1966) Running Back, Football

Pete Trinidad (1969) Offensive Guard, Football

Bobby Farmer (1982) Quarterback, Football

Preston Numa (1988) Defensive Tackle, Football

Jordan Roos (1993) Offensive Lineman, Football

Cassidy Hardin (2000) Guard, Women's Basketball

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