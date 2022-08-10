University Book Store Headlines: 8.10.2022

Find out more about our sponsor, University Book Store
PURDUE BASKETBALL
Bracketology: Purdue No. 8 seed -- ESPN
Basketball insider predicts awards for 2022-23 - On3
PURDUE FOOTBALL
Inside the numbers: Purdue defense - GoldandBlack.com
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5JdCYjMzk7cyBpbmZvcm1hdGl2ZSwgaXQmIzM5O3MgYW5hbHl0aWNh
bCwgaXQmIzM5O3Mgb3BpbmlvbmF0ZWQgLi4uIGl0JiMzOTtzIHRoZSBEZWVw
IERpdmUhPGJyPjxicj5BbiBpbnNpZGUgbG9vayBhdCB0cmFpbmluZyBjYW1w
IHByYWN0aWNlIE5vLiA2IGZvciA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu
Y29tL2hhc2h0YWcvUHVyZHVlP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3Jj
JTVFdGZ3Ij4jUHVyZHVlPC9hPi0tdGhlIGZpcnN0IGRheSBpbiBmdWxsIHBh
ZHMtLW9uIFR1ZXNkYXkuPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0NYQUxEZjRu
MmoiPmh0dHBzOi8vdC5jby9DWEFMRGY0bjJqPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3QuY28vdWFmNzA0M3ZiMiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL3VhZjcwNDN2
YjI8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgVG9tIERpZW5oYXJ0IChAVG9tRGllbmhhcnQx
KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1RvbURpZW5oYXJ0MS9z
dGF0dXMvMTU1NzA3OTg5MTk4MzY2NzIwMD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3
Ij5BdWd1c3QgOSwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5
bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMu
anMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5XaWxsIGJlIHdlaXJkIG5vdCB0byBoYXZlIEJpZyBUZW4gZm9vdGJh
bGwgb24gRVNQTi4gPGJyPjxicj5FU1BO4oCZcyBmaXJzdCByZWd1bGFyIHNl
YXNvbiBnYW1lIGludm9sdmluZyBhIEJpZyBUZW4gdGVhbSAoOS84Lzg0KT88
YnI+PGJyPkppbSBFdmVyZXR0IGFuZCBQdXJkdWUgc2hvY2tlZCBUaW0gQnJv
d24gYW5kIE5vLiA3IE5vdHJlIERhbWUgYXQgdGhlIEhvb3NpZXIgRG9tZS4g
PGJyPjxicj5UaGUgbGVhZCB1cCB0byB0aGUgZ2FtZT8gQSBDRkwgcmVydW4s
IHdyZXN0bGluZyAmYW1wOyBwaXN0b2wgc2hvb3RpbmchIDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdC5jby9QVEJWZ0tTbFhOIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vUFRCVmdL
U2xYTjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBEYXJyZW4gUm92ZWxsIChAZGFycmVucm92
ZWxsKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2RhcnJlbnJvdmVs
bC9zdGF0dXMvMTU1Njk3ODg4NDA5NjI2NjI0Mj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF
dGZ3Ij5BdWd1c3QgOSwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQg
YXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdl
dHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2
PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5FU1BOLCBzdGFydGluZyBpbiAyMDI0LCB3aGVuIE1pa2UgR3JlZW5i
ZXJnIGFuZCBTY290dCBWYW4gUGVsdCB0YWxrIHVwIE5vcnRod2VzdGVybiBh
bmQgTWFyeWxhbmQsIHJlc3BlY3RpdmVseS4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90
LmNvL25yWkF0b3h0MHMiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9uclpBdG94dDBzPC9h
PjwvcD4mbWRhc2g7IEJyaWFuIE5ldWJlcnQg4oCUIEdvbGRhbmRCbGFjay5j
b20gKEBicmlhbm5ldWJlcnQpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vYnJpYW5uZXViZXJ0L3N0YXR1cy8xNTU3MDE4ODQ4OTg1MDcxNjE2P3Jl
Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkF1Z3VzdCA5LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2tx
dW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdp
dHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0
Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UaGUgRXllcyBvZiB0aGUgR2FtZeKApiBRdWFydGVyYmFja3PigKZD
b25jZW50cmF0aW9uIG1lZXRzIFNwZWVkIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp
dHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9wdXJkdWU/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9
dHdzcmMlNUV0ZnciPiNwdXJkdWU8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp
dHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9ib2lsZXJ1cD9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3Ny
Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+I2JvaWxlcnVwPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvbmlrb24/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9z
cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNuaWtvbjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90
d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL3o5P3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3
c3JjJTVFdGZ3Ij4jejk8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9tdGhL
SFBFODljIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vbXRoS0hQRTg5YzwvYT48L3A+Jm1k
YXNoOyBLcm9jayBQaG90b2dyYXBoeSAoQEtyb2NrUGhvdG8pIDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vS3JvY2tQaG90by9zdGF0dXMvMTU1NzEw
OTkzMzI1ODE4Njc1Mz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BdWd1c3QgOSwg
MjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRw
czovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9
InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PURDUE RECRUITING
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvUHVy
ZHVlP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jUHVyZHVl
PC9hPiBQb3N0LVN1bW1lciBSZWNydWl0aW5nIFJldmlldzogUnVubmluZyBC
YWNrIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9mUUpWQlI5NkhBIj5odHRwczov
L3QuY28vZlFKVkJSOTZIQTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2tH
dFRDNDJDeW4iPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9rR3RUQzQyQ3luPC9hPjwvcD4m
bWRhc2g7IEdvbGRhbmRCbGFjay5jb20gKEBHb2xkYW5kQmxhY2tjb20pIDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vR29sZGFuZEJsYWNrY29tL3N0
YXR1cy8xNTU3MDI2NzUxMjYzNDI0NTEyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci
PkF1Z3VzdCA5LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3lu
YyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5q
cyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
OLYMPIC/OTHER
Wrestling announces non-conference schedule - Purduesports.com
Soccer opens with Marquette exhibition - Purduesports.com
MGOLF: Schenk, Duncan advance in FedEx - Purduesports.com
BOILERMAKERS BORN TODAY
Bill Bylsma (1946) Offensive Guard, Football
Marv Adams (dec.) (1950) Running Back, Football
Marty Scott (1963) Tight End, Football
Justin Scott (1986) Free Safety, Football
Jarrett Burgess (1990) Wide Receiver, Football
Kory Taylor (1999) Wide Receiver, Football
Membership Info: Sign up for GoldandBlack.com now | Why join? | Questions?
Follow GoldandBlack.com: Twitter | Facebook | YouTube
More: Gold and Black Illustrated/Gold and Black Express | Subscribe to our podcast
Copyright, Boilers, Inc. 2022. All Rights Reserved. Reproducing or using editorial or graphical content, in whole or in part, without permission, is strictly prohibited.