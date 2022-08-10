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University Book Store Headlines: 8.10.2022

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PURDUE BASKETBALL

Bracketology: Purdue No. 8 seed -- ESPN

Basketball insider predicts awards for 2022-23 - On3

PURDUE FOOTBALL

Inside the numbers: Purdue defense - GoldandBlack.com

PURDUE RECRUITING

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Wrestling announces non-conference schedule - Purduesports.com

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BOILERMAKERS BORN TODAY

Bill Bylsma (1946) Offensive Guard, Football

Marv Adams (dec.) (1950) Running Back, Football

Marty Scott (1963) Tight End, Football

Justin Scott (1986) Free Safety, Football

Jarrett Burgess (1990) Wide Receiver, Football

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