University Book Store Headlines: 8.2.2021

MORE LIINKS ADDED THROUGH 8:15 ET

PURDUE FOOTBALL

Three thoughts from the weekend: Football's challenge and more - GoldandBlack.com Inside the numbers: Offense - GoldandBlack.com Meet Brady Allen - GoldandBlack.com Play or redshirt: Forecasting Yanni Karlaftis - GoldandBlack.com Purdue hires former head coach in defensive quality control position - GoldandBlack.com Blough thinks Lions support of wife Melissa Gonzales' Olympic appearance 'special' - Detroit News What if college football only had super conferences? - Athlon

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Db25ncmF0cyBNZWxpc3NhIEdvbnphbGV6IG9uIHF1YWxpZnlpbmcg Zm9yIHRoZSA0MDBtIGh1cmRsZSBzZW1pc+KAvO+4jyA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3QuY28vZWNBdTZnOXZKbCI+aHR0cHM6Ly90LmNvL2VjQXU2Zzl2Smw8 L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgRGV0cm9pdCBMaW9ucyAoQExpb25zKSA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0xpb25zL3N0YXR1cy8xNDIxMjYyNjQ4 NTI0NjQ4NDUxP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1bHkgMzEsIDIwMjE8 L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9w bGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYt OCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj7inInvuI/wn5KoIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v aGFzaHRhZy9BMjJFTUJMRT9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+I0EyMkVNQkxFPC9hPiB0aGUgc3F1YWQhIEl0IGlzIHRpbWUhIDxi cj48YnI+T2ZmZXIgbGV0dGVycyBhcmUgaW4gdGhlIG1haWwuIExldOKAmXMg UGxheSBGb290YmFsbCEgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9o YXNodGFnL0JvaWxlclVwP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF dGZ3Ij4jQm9pbGVyVXA8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9DU1Bt WWVCUmNQIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vQ1NQbVllQlJjUDwvYT48L3A+Jm1k YXNoOyBQdXJkdWUgRm9vdGJhbGwgKEBCb2lsZXJGb290YmFsbCkgPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Cb2lsZXJGb290YmFsbC9zdGF0dXMv MTQyMTg0MDY2NzUzMDExNzEyNT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BdWd1 c3QgMSwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3Jj PSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNo YXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

PURDUE BASKETBALL

Women add Florida guard Addison Potts - Journal & Courier

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5EZXZ5bm5lIENoYXJsdG9uIPCfh6fwn4e4IGhhcyBhZHZhbmNlZCB0 byB0aGUgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL09s eW1waWNzP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jT2x5 bXBpY3M8L2E+IGZpbmFsISE8YnI+PGJyPkluIHRoZSAxMDBtIGh1cmRsZXMs IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vRGV2eW5uZUNoYXJsdG9u P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBEZXZ5bm5lQ2hhcmx0b248L2E+IGlz IDJuZCBpbiB0aGUgMXN0IHNlbWkgYW5kIDd0aCBvdmVyYWxsIGluIDEyLjY2 Ni4gVGhlIGZpbmFsIGlzIHRvbmlnaHQgYXQgMTA6NTAgcG0gRVQuPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0JvaWxlclVwP3NyYz1o YXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jQm9pbGVyVXA8L2E+IPCf moIgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL09seW1w aWFuc01hZGVIZXJlP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3 Ij4jT2x5bXBpYW5zTWFkZUhlcmU8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5j by9xYmkxb2FmUnkzIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vcWJpMW9hZlJ5MzwvYT48 L3A+Jm1kYXNoOyBQdXJkdWUgVHJhY2sgJmFtcDsgRmllbGQgLyBDcm9zcyBD b3VudHJ5IChAUHVyZHVlVHJhY2tYQykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0 dGVyLmNvbS9QdXJkdWVUcmFja1hDL3N0YXR1cy8xNDIxODQwNDkyMTc0NzA4 NzQ4P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkF1Z3VzdCAxLCAyMDIxPC9hPjwv YmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZv cm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwv c2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Charlton finished sixth in the finals.

OLYMPIC/OTHER

Drews sparks Team USA to win over Turkey - Purduesports.com



Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5QTU8gQ2hyaXN0bWFzIFNob3cgd2lsbCBiZSB2aXJ0dWFsIGFnYWlu IGZvciAyMDIxLCBQdXJkdWUgTXVzaWNhbCBPcmdhbml6YXRpb25zIGFubm91 bmNlZCB0b2RheS4gSGVyZSYjMzk7cyB0aGUgRmFjZWJvb2sgYW5ub3VuY2Vt ZW50OiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vMElmdG1oV050OSI+aHR0cHM6 Ly90LmNvLzBJZnRtaFdOdDk8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9u VGJuM2JqeEJmIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vblRibjNianhCZjwvYT48L3A+ Jm1kYXNoOyBEYXZlIEJhbmdlcnQgKEBkYXZlYmFuZ2VydCkgPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9kYXZlYmFuZ2VydC9zdGF0dXMvMTQyMTkz MzY4MzQ5MDEwNzM5OD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BdWd1c3QgMSwg MjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRw czovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9 InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Joey Elliott turns 35 today. (Tom Campbell)

BOILERMAKERS BORN TODAY