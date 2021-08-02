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University Book Store Headlines: 8.2.2021

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PURDUE BASKETBALL

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Joey Elliott turns 35 today.
Joey Elliott turns 35 today. (Tom Campbell)

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Larry Orr (1951) Defensive Tackle, Football

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