University Book Store Headlines: 8.2.2021

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PURDUE BASKETBALL
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Charlton finished sixth in the finals.
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Drews sparks Team USA to win over Turkey - Purduesports.com
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BOILERMAKERS BORN TODAY
Dale Samuels (1931) Quarterback, Football
Bob Hopp (1943) Defensive Tackle, Football
Larry Orr (1951) Defensive Tackle, Football
Mike Kohler (1965) Defensive Tackle, Football
George Hall (1984) Linebacker , Football
Joey Elliott (1986) Quarterback, Football
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