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University Book Store Headlines: 8.24.2021

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PURDUE RECRUITING

Week 1 Purdue Football recruits' results - GoldandBlack.com

Brown commits to Penn State - Penn LIVE

PURDUE FOOTBALL

GoldandBlack.com preseason projected depth chart: Offense - GoldandBlack.com

Karlaftis named second team preseason All-American - Journal & Courier

Aussie Ansell hopes to help solve punting problem - GoldandBlack.com

PURDUE BASKETBALL

Mailbag: Morton and Kaufman-Renn - GoldandBlack.com

OLYMPIC/OTHER

Bush, Cleveland receive preseason honors - Purduesports.com

ICYMI: Purdue ties No. 14 Vandy in soccer - Purduesports.com

BOILERMAKERS BORN TODAY

George Olion (1945) Defensive End, Football

Nick Zecchino (1998) Long Snapper, Football

Neal Beshears (1991) Forward, Men's Basketball

Spike Albrecht (1992) Guard, Men's Basketball

Ja'Whan Bentley (1996) Linebacker, Football

Ryan Brandt (2001) Defensive Back, Football

Khordae Syndor (2003) Defensive End, Football

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