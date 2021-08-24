University Book Store Headlines: 8.24.2021

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PURDUE RECRUITING
Week 1 Purdue Football recruits' results - GoldandBlack.com
Brown commits to Penn State - Penn LIVE
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PURDUE FOOTBALL
GoldandBlack.com preseason projected depth chart: Offense - GoldandBlack.com
Karlaftis named second team preseason All-American - Journal & Courier
Aussie Ansell hopes to help solve punting problem - GoldandBlack.com
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PURDUE BASKETBALL
Mailbag: Morton and Kaufman-Renn - GoldandBlack.com
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OLYMPIC/OTHER
Bush, Cleveland receive preseason honors - Purduesports.com
ICYMI: Purdue ties No. 14 Vandy in soccer - Purduesports.com
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BOILERMAKERS BORN TODAY
George Olion (1945) Defensive End, Football
Nick Zecchino (1998) Long Snapper, Football
Neal Beshears (1991) Forward, Men's Basketball
Spike Albrecht (1992) Guard, Men's Basketball
Ja'Whan Bentley (1996) Linebacker, Football
Ryan Brandt (2001) Defensive Back, Football
Khordae Syndor (2003) Defensive End, Football
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