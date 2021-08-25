University Book Store Headlines: 8.25.2021

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PURDUE FOOTBALL
As expected, Big Ten forms alliance with ACC/Pac-12 - GoldandBlack.com
Tickets remain to honor Tyler Trent, Jim Everett - Journal and Courier | Exponent
DiNardo thinks Purdue will probably play two quarterbacks - GoldandBlack.com
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PURDUE BASKETBALL
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OLYMPIC/OTHER
Purdue Pete voted creepiest mascot - Journal & Courier | Sportgrindentertainment
BOILERMAKERS BORN TODAY
Mike Anderson (1973) Fullback, Football
Chad Brown (1975) Wide Receiver, Football
Zach Logan (1985) Cornerback, Football
Alec Huber (1986) Tight End, Football
Jared Zwilling (1986) Defensive Tackle, Football
Jesse Schmitt (1992) Long Snapper, Football
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