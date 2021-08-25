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University Book Store Headlines: 8.25.2021

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PURDUE FOOTBALL

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BOILERMAKERS BORN TODAY

Mike Anderson (1973) Fullback, Football

Chad Brown (1975) Wide Receiver, Football

Zach Logan (1985) Cornerback, Football

Alec Huber (1986) Tight End, Football

Jared Zwilling (1986) Defensive Tackle, Football

Jesse Schmitt (1992) Long Snapper, Football

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