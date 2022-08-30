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BOILERMAKERS BORN TODAY
Bill Keller (1947) Guard, Men's Basketball
Bo Bobrowski (1952) Quarterback, Football
Chris Gebert (1959) Quarterback, Football
John Boyd (1974) Wide Receiver, Football
Willie Burroughs (1974) Linebacker, Football
Kevin Erny (1976) Tight End, Football
Rapheal Davis (1993) Guard, Men's Basketball
Martesse Patterson (1995) Offensive Lineman, Football
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