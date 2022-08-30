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It's go time for Purdue - GoldandBlack.com

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Bo Bobrowski (1952) Quarterback, Football

Chris Gebert (1959) Quarterback, Football

John Boyd (1974) Wide Receiver, Football

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