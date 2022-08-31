News More News
{{ timeAgo('2022-08-31 08:00:52 -0500') }} basketball Edit

University Book Store Headlines: 8.31.2022

- - • GoldandBlack
GoldandBlack.com staff

Find out more about our sponsor, University Book Store

TONIGHT AT 7 -- JOIN US

PURDUE FOOTBALL

but ...

Noteworthy Purdue season-openers since 2000 - GoldandBlack.com

Matchup Preview:Purdue-Penn State - GoldandBlack.com

Game-day preview Purdue-Penn State - Purduesports.com

Purdue unveils Ross-Ade renovation plans - Purduesports.com

PURDUE BASKETBALL

For Morton and Newman, Spain was good experience - GoldandBlack.com

OLYMPIC/OTHER

Wrestling makes staff changes - Purduesports.com

BOILERMAKERS BORN TODAY

Dave Piper (1946) Offensive Guard, Football

Jim Kirkpatrick (1948) Halfback, Football

Donzel Legget (1968) Defensive End, Football

Chris Bass (1971) Wide Receiver, Football

Andy Kegebain (1973) Long Snapper, Football

Membership Info: Sign up for GoldandBlack.com now | Why join? | Questions?

Follow GoldandBlack.com: Twitter | Facebook | YouTube

More: Gold and Black Illustrated/Gold and Black Express | Subscribe to our podcast

Copyright, Boilers, Inc. 2022. All Rights Reserved. Reproducing or using editorial or graphical content, in whole or in part, without permission, is strictly prohibited.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}