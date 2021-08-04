University Book Store Headlines: 8.4.2021

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PURDUE RECRUITING
2022 PG Smith recovering from surgery -- GoldandBlack.com
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PURDUE FOOTBALL
Inside the numbers: Special Teams - GoldandBlack.com
Gold and Black Radio podcast: Fall Camp preview - GoldandBlack.com
Inside the numbers: Defense - GoldandBlack.com
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PURDUE BASKETBALL
Women will host Georgia Tech in Big Ten/ACC Challenge - Georgia Tech
OLYMPIC/OTHER
Enekwechi advancers to finals in shot put - Purduesports.com
BOILERMAKERS BORN TODAY
Rich Ruble (1945) Tight End, Football
Dennis Bond (1949) Fullback, Football
Stan Brown (1949) Offensive Back, Football
John Kaineg (1956) Offensive Guard, Football
Tom Kingsbury (1959) Linebacker, Football
Dan Barry (1988) Offensive Guard, Football
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