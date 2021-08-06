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University Book Store Headlines: 8.6.2021

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Boiling Over:: Purdue recruiting and more - GoldandBlack.com

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PURDUE BASKETBALL

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Soccer transfer joins Boilermakers - Purduesports.com

Bunnabodee earns spot win women's golf amateur - Purduesports.com

BOILERMAKERS BORN TODAY

Brian Rock (1962) Assistant Coach, Football

Billy Reid (1968) Guard, Men's Basketball

Rhonda Mateen (1969) Center, Women's Basketball

Sean Majewski (1970) Tight End, Football

Melvin Buckley (1984) Guard/Forward, Men's Basketball

BOILERMAKERS BORN AUG. 7

Mark Adamle (1958) Defensive Back, Football

Dewayne Penn (1966) Offensive Guard, Football

Casey Welch (1984) Kicker/Punter, Football

Grant Weatherford (1996) Guard, Men's Basketball

BOIILERMAKERS BORN AUG. 8

Bill Carstens (1953) Offensive Guard, Football

Austin Parkinson (1981) Guard, Men's Basketball

Kyle Ingraham (1984) Wide Receiver, Football

Chris Quinn (1991) Cornerback, Football

Ra'Zahn Howard (1994) Defensive Tackle, Football

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