University Book Store Headlines: 8.6.2021

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PURDUE RECRUITING
Boiling Over:: Purdue recruiting and more - GoldandBlack.com
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PURDUE FOOTBALL
Five training camp story lines to watch - GoldandBlack.com
Players to watch in fall camp - GoldandBlack.com
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PURDUE BASKETBALL
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OLYMPIC/OTHER
Soccer transfer joins Boilermakers - Purduesports.com
Bunnabodee earns spot win women's golf amateur - Purduesports.com
BOILERMAKERS BORN TODAY
Brian Rock (1962) Assistant Coach, Football
Billy Reid (1968) Guard, Men's Basketball
Rhonda Mateen (1969) Center, Women's Basketball
Sean Majewski (1970) Tight End, Football
Melvin Buckley (1984) Guard/Forward, Men's Basketball
BOILERMAKERS BORN AUG. 7
Mark Adamle (1958) Defensive Back, Football
Dewayne Penn (1966) Offensive Guard, Football
Casey Welch (1984) Kicker/Punter, Football
Grant Weatherford (1996) Guard, Men's Basketball
BOIILERMAKERS BORN AUG. 8
Bill Carstens (1953) Offensive Guard, Football
Austin Parkinson (1981) Guard, Men's Basketball
Kyle Ingraham (1984) Wide Receiver, Football
Chris Quinn (1991) Cornerback, Football
Ra'Zahn Howard (1994) Defensive Tackle, Football
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