University Book Store Headlines: 8.9.2021

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Drews helps USA to Olympic Gold in women's volleyball - Purduesports.com
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BOILERMAKERS BORN TODAY
Ed Crowley (1944) Halfback, Football
Bill Mathews (1953) Defensive Back, Football
Bruce Parkinson (1954) Guard, Men's Basketball
Mike Rendina (1963) Kicker, Football
Gibby Moutaw (1970) Tight End, Football
Mike Cardona (1973) Offensive Tackle, Football
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