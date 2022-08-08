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University Book Store Headlines: 8.9.2022

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PURDUE FOOTBALL

Handful of Boilermakers represented on All-Big Ten team - PFF

Practice Day 4 - What we learned - Journal and Courier

Three thoughts from the weekend - GoldandBlack.com

Deep Dive: Practice No. 4 - GoldandBlack.com

Offense finds groove in third practice - GoldandBlack.com

Inside the numbers: Purdue offense - GoldandBlack.com

Allen/Jefferson talk secondary - GoldandBlack.com

Fan Day video - WLFI

Inside the numbers Purdue offense - GoldandBlack.com

PURDUE BASKETBALL

Hummel talks state of Purdue basketball - WANE

Painter's contract updated - Journal and Courier

Gallery: Purdue women's workouts - Purduesports.com

OLYMPIC/OTHER

Webb, Roberts join baseball staff - Purduesports.com

BOILERMAKERS BORN TODAY

Bill Carstens (1953) Offensive Guard, Football

Austin Parkinson (1981) Guard, Men's Basketball

Kyle Ingraham (1984) Wide Receiver, Football

Chris Quinn (1991) Cornerback, Football

Ra'Zahn Howard (1994) Defensive Tackle, Football

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