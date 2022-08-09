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University Book Store Headlines: 8.9.2022

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Bruce Parkinson, 1973-77 remains Purdue's all-time assists leader. He turns 68 today.
Bruce Parkinson, 1973-77 remains Purdue's all-time assists leader. He turns 68 today. (Wayne Doebling)

PURDUE BASKETBALL

Kaufman-Renn may give Purdue another offensive weapon - GoldandBlack.com

PURDUE FOOTBALL

Deep Dive: Camp practice No. 5 - GoldandBlack.com

Practice report: Day 5 - Journal and Courier

Purdue football position breakdown: Plenty of options on DLine - Journal and Courier

Videos: Dean, Sydnor, Sullivan - GoldandBlack.com

OLYMPIC/OTHER

Purdue Federal Credit Union named best in the state - Journal and Courier

Big Ten media rights in home stretch - SBJ

More NIL talk from Iowa leaders - ABC 17

BOILERMAKERS BORN TODAY

Ed Crowley (1944) Halfback, Football

Bill Mathews (1953) Defensive Back, Football

Bruce Parkinson (1954) Guard, Men's Basketball

Mike Rendina (1963) Kicker, Football

Gibby Moutaw (1970) Tight End, Football

Mike Cardona (1973) Offensive Tackle, Football

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