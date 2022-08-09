University Book Store Headlines: 8.9.2022

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PURDUE BASKETBALL
Kaufman-Renn may give Purdue another offensive weapon - GoldandBlack.com
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PURDUE FOOTBALL
Deep Dive: Camp practice No. 5 - GoldandBlack.com
Practice report: Day 5 - Journal and Courier
Purdue football position breakdown: Plenty of options on DLine - Journal and Courier
Videos: Dean, Sydnor, Sullivan - GoldandBlack.com
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OLYMPIC/OTHER
Purdue Federal Credit Union named best in the state - Journal and Courier
Big Ten media rights in home stretch - SBJ
More NIL talk from Iowa leaders - ABC 17
BOILERMAKERS BORN TODAY
Ed Crowley (1944) Halfback, Football
Bill Mathews (1953) Defensive Back, Football
Bruce Parkinson (1954) Guard, Men's Basketball
Mike Rendina (1963) Kicker, Football
Gibby Moutaw (1970) Tight End, Football
Mike Cardona (1973) Offensive Tackle, Football
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