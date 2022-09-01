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Soccer road trip begins tonight at Kansas - Purduesports.com
BOILERMAKERS BORN TODAY
Tim Fisher (1965) Guard, Men's Basketball
Dave Kovaleski (1967) Linebacker, Football
Gary Ware (1983) Forward, Men's Basketball
Korey Spates (1987) Guard, Men's Basketball
David Day (1997) Cornerback, Football
Aidan O'Connell (1998) Quarterback, Football
Fletcher Loyer (2003) Guard/Coach, Men's Basketball
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