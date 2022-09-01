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Dave Kovaleski (1967) Linebacker, Football

Gary Ware (1983) Forward, Men's Basketball

Korey Spates (1987) Guard, Men's Basketball

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