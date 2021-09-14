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University Book Store Headlines: 9.14.2021

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Tim Alspaugh (1961) Running Back, Football

Kent Somers (1963) Center, Football

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