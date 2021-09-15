University Book Store Headlines: 9.15.2021

Find out more about our sponsor, University Book Store
More links added by 8:15 AM ET
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5PcHBvbmVudCBWaWV3OiBOb3RyZSBEYW1lLjxicj48YnI+UGF0cmlj
ayBFbmdlbCBvZiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0JHSW5l
d3M/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEJHSW5ld3M8L2E+IHByb3ZpZGVz
IHRoZSBsb3ctZG93biBvbiB0aGUgRmlnaHRpbmcgSXJpc2ggaW4gYWR2YW5j
ZSBvZiB0aGUgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFn
L1B1cmR1ZT9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I1B1
cmR1ZTwvYT4gZ2FtZSBpbiBTb3V0aCBCZW5kIHRoaXMgU2F0dXJkYXkuPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvLzVEVEdCS3VuTkwiPmh0dHBzOi8vdC5jby81
RFRHQkt1bk5MPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vY3BIV0k3bWg0
ZiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL2NwSFdJN21oNGY8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsg
R29sZGFuZEJsYWNrLmNvbSAoQEdvbGRhbmRCbGFja2NvbSkgPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Hb2xkYW5kQmxhY2tjb20vc3RhdHVzLzE0
Mzc3ODk3NTI3NzA2NzA2MDE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVt
YmVyIDE0LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBz
cmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIg
Y2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PURDUE FOOTBALL
Brohm 'Next man up at running back position - GoldandBlack.com
Number Crunching Week 2 - GoldandBlack.com
What you need to know about Purdue-ND Rivalry - Indystar
Purdue playing well entering contest with ND - BlueandGold.com
Everything Jeff Brohm said about Notre Dame - BlueandGold.com
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0idW5kIiBkaXI9
Imx0ciI+8J+SlCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vVWRzbDRhVHVBcSI+
cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL1Vkc2w0YVR1QXE8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgUmFo
ZWVtIE1vc3RlcnQgKEBSTW9zXzhCYWxsKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3
aXR0ZXIuY29tL1JNb3NfOEJhbGwvc3RhdHVzLzE0Mzc4NTIxMDQ3NzM2MTk3
MTM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDE0LCAyMDIxPC9h
PjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxh
dGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgi
Pjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PURDUE BASKETBALL
Fall Ball: Five Questions as practice nears - GoldandBlack.com
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj7wn5GAIExhcmdlciB0aGFuIGxpZmUuIDxicj48YnI+U3BvdHRlZCBh
dCB0aGUgRmFzaGlvbiBNYWxsIGF0IEtleXN0b25lLiA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3QuY28vdEp1NE5lZHRYYyI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL3RKdTROZWR0
WGM8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgUHVyZHVlIE1lbnMgQmFza2V0YmFsbCAoQEJv
aWxlckJhbGwpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQm9pbGVy
QmFsbC9zdGF0dXMvMTQzNzg3MDkyODYzMzkyNTYzNz9yZWZfc3JjPXR3c3Jj
JTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgMTQsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8
c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNv
bS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2
Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5FbW1hIEVsbGlzIGlzIG9uIGFuIGFic29sdXRlIG1pc3Npb24uIPCf
lKUgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2JOcTgxQTd3ZWMiPnBpYy50d2l0
dGVyLmNvbS9iTnE4MUE3d2VjPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFB1cmR1ZSBWb2xs
ZXliYWxsIChAUHVyZHVlVkIpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vUHVyZHVlVkIvc3RhdHVzLzE0Mzc4MjYwMDYzMzM3NTk0OTA/cmVmX3Ny
Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDE0LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2tx
dW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdp
dHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0
Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
OLYMPIC/OTHER
BOILERMAKERS BORN TODAY
John Hoogendoorn (1974) Offensive Tackle, Football
Adam Wolf (1986) Wide Receiver, Football
Henry Lorenzen (1990) Center, Football
Membership Info: Sign up for GoldandBlack.com now | Why join? | Questions?
Follow GoldandBlack.com: Twitter | Facebook | YouTube
More: Gold and Black Illustrated/Gold and Black Express | Subscribe to our podcast
Copyright, Boilers, Inc. 2021. All Rights Reserved. Reproducing or using editorial or graphical content, in whole or in part, without permission, is strictly prohibited.