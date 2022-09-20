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Lewis Jackson was a fan favorite from 2009-12 for coach Matt Painter.
Lewis Jackson was a fan favorite from 2009-12 for coach Matt Painter. (Tom Campbell)

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