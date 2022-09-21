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PURDUE FOOTBALL
Brohm traces roots to FAU - GoldandBlack.com
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PURDUE FOOTBALL
Secret is out: Walk-on RB Devin Mockobee is real deal - GoldandBlack.com
Purdue-Florida Atlantic notes - USA Today
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PURDUE BASKETBALL
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PURDUE RECRUTING
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OLYMPIC/OTHER
5 Things for Purdue Volleyball -Journal and Courier
WGOLF: Sugiyama closes with 68 - Purduesports.com
Big Ten announces wrestling schedule - Purduesports.com
BOILERMAKERS BORN TODAY
Rusty Boykin (1952) Defensive Back, Football
Mike Barberich (1956) Offensive Tackle, Football
Andy Standifer (1976) Long Snapper, Football
Jody Goatley (1977) Defensive Tackle, Football
Shereka Wright (1981) Forward, Women's Basketball
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