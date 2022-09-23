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PURDUE FOOTBALL
Matchup Preview: Purdue-FAU - GoldandBlack.com
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PURDUE BASKETBALL
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PURDUE RECRUITING
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OLYMPIC SPORTS/OTHER
Soccer falls to Wisconsin - Purduesports.com
PURDUE BOILERMAKERS BORN TODAY
Rick Risinger (1950) Guard, Men's Basketball
Jack Beery (1964) Tight End, Football
Jerry Boat (1964) Center, Football
Craig Davisson (1969) Linebacker, Football
Cuonzo Martin (1971) Guard/Forward, Men's Basketball
Ivan Kartelo (1979) Center, Men's Basketball
BOILERMAKERS WITH SEPT. 24 BIRTHDAYS
John Mann (1959) Offensive Tackle, Football
Jeff Hill (1972) Wide Receiver, Football
Scott Carroll (1984) Quarterback, Football
D'J Edwards (1998) Wide Receiver, Football
Aaron Wheeler (1998) Forward, Men's Basketball
Lilly Stoddard (2003) Forward, Women's Basketball
BOILERMAKERS WITH SEPT. 25 BIRTHDAYS
Gary Pheasant (1954) Wide Receiver, Football
Jim Barr (1956) Middle Guard, Football
Kenny Williams (1970) Center, Men's Basketball
Marcus Hill (1980) Cornerback, Football
Brandon McKnight (1983) Guard, Men's Basketball
Adam Brockman (1988) Defensive end, Football
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