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University Book Store Headlines: 9.23.2022

Alan Karpick • GoldandBlack
Publisher
@AlanKarpick
Karpick has been publisher of Gold and Black Illustrated/GoldandBlack.com since 1996 and has seen (not all in person) most every Boilermaker football and men's basketball game dating back to 1966.

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PURDUE BASKETBALL

PURDUE RECRUITING

OLYMPIC SPORTS/OTHER

Soccer falls to Wisconsin - Purduesports.com

PURDUE BOILERMAKERS BORN TODAY

Rick Risinger (1950) Guard, Men's Basketball

Jack Beery (1964) Tight End, Football

Jerry Boat (1964) Center, Football

Craig Davisson (1969) Linebacker, Football

Cuonzo Martin (1971) Guard/Forward, Men's Basketball

Ivan Kartelo (1979) Center, Men's Basketball

BOILERMAKERS WITH SEPT. 24 BIRTHDAYS

John Mann (1959) Offensive Tackle, Football

Jeff Hill (1972) Wide Receiver, Football

Scott Carroll (1984) Quarterback, Football

D'J Edwards (1998) Wide Receiver, Football

Aaron Wheeler (1998) Forward, Men's Basketball

Lilly Stoddard (2003) Forward, Women's Basketball

BOILERMAKERS WITH SEPT. 25 BIRTHDAYS

Gary Pheasant (1954) Wide Receiver, Football

Jim Barr (1956) Middle Guard, Football

Kenny Williams (1970) Center, Men's Basketball

Marcus Hill (1980) Cornerback, Football

Brandon McKnight (1983) Guard, Men's Basketball

Adam Brockman (1988) Defensive end, Football

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