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University Book Store Headlines: 9.28.2021

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PURDUE RECRUITING

Purdue Recruit Results Roundup: Week 6 - GoldandBlack.com

PURDUE FOOTBALL

Who will start at quarterback for Purdue: O'Connell or Plummer? - GoldandBlack.com

Injuries continue to mount for Boilermakers - GoldandBlack.com

Opponent View: Minnesota - GoldandBlack.com

Gold and Black Radio podcast: Purdue survives, but it comes with Qs - GoldandBlack.com

Gophers aim to learn from loss as Big Ten play resumes - StarTribune.com

Gophers still trying to find an explanation for shocking loss to Bowling Green - PioneerPress.com

Purdue defensive tackles disrupting opposing offenses - JCOnline.com

Starting quarterback, who's available key questions as Purdue football prepares for Minnesota - JCOnline.com

Bowl projections - CBSSports.com

Playoff expansion on shaky ground - CBSSports.com

Ohio State LB K’Vaughan Pope dismissed from team, issues apology after Saturday sideline blowup - Yahoo.com

PURDUE BASKETBALL

Pre-Practice Purdue Preview: Defense - GoldandBlack.com

Purdue basketball preseason primer - PurdueSports.com


OLYMPIC/OTHER

Petition to save former ATO house gathers over 1,200 signatures - Exponent.com

Virgin Galactic astronaut returns to Purdue - Exponent.com

Purdue volleyball tabbed No. 4 in AVCA Coaches Poll - WLFI.com

Full steam ahead for Katie Gearlds, Purdue women's basketball program - JCOnline.com

IFC investigates rape report at ZBT fraternity - Exponent.com

Meet the Folk Field Fanatics - Exponent.com


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Milton Wright (2000) Wide Receiver, Football

Cornell Jackson (1960) Assistant Coach, Football

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