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University Book Store Headlines: 9.28.2022

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PURDUE FOOTBALL

October will go long way in determining Purdue's 2022 fate - GoldandBlack.com

Opponent View: Minnesota - GoldandBlack.com

Best bets to make in Week 5 - CBSSports.com

Pro Boilers: Week 3 - PurdueSports.com

Tracking Purdue's offense: Receiver Charlie Jones migrates to quarterbacks - JCOnline.com

Florida Gators move football game vs. Eastern Washington Eagles to Sunday due to Hurricane Ian - ESPN.com

Tracking Purdue's defense: Lack of depth at cornerback starting to show up - JCOnline.com

Boonville football star Devin Mockobee lights up the gridiron for Purdue in third straight game - 14news.com

PURDUE BASKETBALL

Purdue Basketball Notebook: Zach Edey sidelined as practice opens - GoldandBlack.com

Observations from Day One - GoldandBlack.com

Purdue basketball: Big man Zach Edey sidelined for first official practice - JCOnlline.com

Memphis basketball penalties: NCAA violations in recruitment of James Wiseman not enough for postseason ban - CBSSports.com

OLYMPIC SPORTS/OTHER

Purdue volleyball: 5 things heading into Illinois, Rutgers - JCOnline.com

Krannert School of Management to become Purdue School of Business - Exponent.com

Purdue Records Strong Round to Move Up at Inverness - PurdueSports.com

PURDUE BOILERMAKERS BORN TODAY

Curt Clawson (1959) Guard, Men's Basketball

Milton Wright (2000) Wide Receiver, Football

Cornell Jackson (1960) Assistant Coach, Football

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