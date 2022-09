To learn more about University Book Store click here

PURDUE FOOTBALL

October will go long way in determining Purdue's 2022 fate - GoldandBlack.com Opponent View: Minnesota - GoldandBlack.com Best bets to make in Week 5 - CBSSports.com Pro Boilers: Week 3 - PurdueSports.com Tracking Purdue's offense: Receiver Charlie Jones migrates to quarterbacks - JCOnline.com Florida Gators move football game vs. Eastern Washington Eagles to Sunday due to Hurricane Ian - ESPN.com Tracking Purdue's defense: Lack of depth at cornerback starting to show up - JCOnline.com Boonville football star Devin Mockobee lights up the gridiron for Purdue in third straight game - 14news.com

PURDUE BASKETBALL

Purdue Basketball Notebook: Zach Edey sidelined as practice opens - GoldandBlack.com Observations from Day One - GoldandBlack.com Purdue basketball: Big man Zach Edey sidelined for first official practice - JCOnlline.com Memphis basketball penalties: NCAA violations in recruitment of James Wiseman not enough for postseason ban - CBSSports.com

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj7wn5qoQlJFQUtJTkcgTkVXU/CfmqggVGhlIEFzcGlyZSBHcm91cCBh bmQgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9QdXJkdWVTcG9ydHM/ cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFB1cmR1ZVNwb3J0czwvYT4gaGF2ZSBm dXJ0aGVyIGVuaGFuY2VkIHRoZWlyIHBhcnRuZXJzaGlwIHdpdGggYSBEaXJl Y3RvciBvZiBOSUwgRW5nYWdlbWVudC48YnI+PGJyPlJlYWQgbW9yZSDinqEg PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2FQTW1MTmpldkQiPmh0dHBzOi8vdC5j by9hUE1tTE5qZXZEPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vdHg0TTdL SUFCUyI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL3R4NE03S0lBQlM8L2E+PC9wPiZtZGFz aDsgVGhlIEFzcGlyZSBHcm91cCAoQHRoZWFzcGlyZV9ncm91cCkgPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS90aGVhc3BpcmVfZ3JvdXAvc3RhdHVz LzE1NzQ3NzU5MzQ4Mzc3MzU0MjQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2Vw dGVtYmVyIDI3LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3lu YyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5q cyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

OLYMPIC SPORTS/OTHER

Purdue volleyball: 5 things heading into Illinois, Rutgers - JCOnline.com Krannert School of Management to become Purdue School of Business - Exponent.com Purdue Records Strong Round to Move Up at Inverness - PurdueSports.com



Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj7wn5qoIFNDSEVEVUxFIEFMRVJU8J+aqDxicj48YnI+UHVyZHVlIGF0 IEZsb3JpZGEgU3RhdGU8YnI+8J+ThjogVHVlc2RheSwgTm92LiAzMDxicj7i j7A6IDc6MTUgcC5tLiBFVDxicj7wn5O6OiBFU1BOMiBvciBFU1BOVSA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3QuY28vV0drbVQzR1M1TiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29t L1dHa21UM0dTNU48L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgUHVyZHVlIE1lbnMgQmFza2V0 YmFsbCAoQEJvaWxlckJhbGwpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vQm9pbGVyQmFsbC9zdGF0dXMvMTU3NDc3NTg4NDM1OTI5NDk4MD9yZWZf c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgMjcsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9j a3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50 d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3Jp cHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5IYXZlIHlvdSB3YXRjaGVkIHRoZSBsYXRlc3QgZHJvbmUgdG91ciBv ZiBjYW1wdXM/IEdldCBhIGxvb2sgYXQgbW9zdC1sb3ZlZCBwbGFjZXMgZnJv bSBhIG5ldyBwZXJzcGVjdGl2ZTogPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0NK V2sxWUszNEwiPmh0dHBzOi8vdC5jby9DSldrMVlLMzRMPC9hPiA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3QuY28vc2VZOWhKZlBKbyI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL3Nl WTloSmZQSm88L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgUHVyZHVlIFVuaXZlcnNpdHkgKEBM aWZlQXRQdXJkdWUpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTGlm ZUF0UHVyZHVlL3N0YXR1cy8xNTc0NzYyMDQ1MTE0OTEyNzY5P3JlZl9zcmM9 dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciAyNywgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVv dGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0 ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4K PC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

PURDUE BOILERMAKERS BORN TODAY

Curt Clawson (1959) Guard, Men's Basketball Milton Wright (2000) Wide Receiver, Football Cornell Jackson (1960) Assistant Coach, Football