To learn more about University Book Store click here
PURDUE FOOTBALL
October will go long way in determining Purdue's 2022 fate - GoldandBlack.com
Opponent View: Minnesota - GoldandBlack.com
Best bets to make in Week 5 - CBSSports.com
Pro Boilers: Week 3 - PurdueSports.com
Tracking Purdue's offense: Receiver Charlie Jones migrates to quarterbacks - JCOnline.com
Florida Gators move football game vs. Eastern Washington Eagles to Sunday due to Hurricane Ian - ESPN.com
Tracking Purdue's defense: Lack of depth at cornerback starting to show up - JCOnline.com
Boonville football star Devin Mockobee lights up the gridiron for Purdue in third straight game - 14news.com
PURDUE BASKETBALL
Purdue Basketball Notebook: Zach Edey sidelined as practice opens - GoldandBlack.com
Observations from Day One - GoldandBlack.com
Purdue basketball: Big man Zach Edey sidelined for first official practice - JCOnlline.com
Memphis basketball penalties: NCAA violations in recruitment of James Wiseman not enough for postseason ban - CBSSports.com
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj7wn5qoQlJFQUtJTkcgTkVXU/CfmqggVGhlIEFzcGlyZSBHcm91cCBh
bmQgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9QdXJkdWVTcG9ydHM/
cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFB1cmR1ZVNwb3J0czwvYT4gaGF2ZSBm
dXJ0aGVyIGVuaGFuY2VkIHRoZWlyIHBhcnRuZXJzaGlwIHdpdGggYSBEaXJl
Y3RvciBvZiBOSUwgRW5nYWdlbWVudC48YnI+PGJyPlJlYWQgbW9yZSDinqEg
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2FQTW1MTmpldkQiPmh0dHBzOi8vdC5j
by9hUE1tTE5qZXZEPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vdHg0TTdL
SUFCUyI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL3R4NE03S0lBQlM8L2E+PC9wPiZtZGFz
aDsgVGhlIEFzcGlyZSBHcm91cCAoQHRoZWFzcGlyZV9ncm91cCkgPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS90aGVhc3BpcmVfZ3JvdXAvc3RhdHVz
LzE1NzQ3NzU5MzQ4Mzc3MzU0MjQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2Vw
dGVtYmVyIDI3LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3lu
YyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5q
cyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
OLYMPIC SPORTS/OTHER
Purdue volleyball: 5 things heading into Illinois, Rutgers - JCOnline.com
Krannert School of Management to become Purdue School of Business - Exponent.com
Purdue Records Strong Round to Move Up at Inverness - PurdueSports.com
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj7wn5qoIFNDSEVEVUxFIEFMRVJU8J+aqDxicj48YnI+UHVyZHVlIGF0
IEZsb3JpZGEgU3RhdGU8YnI+8J+ThjogVHVlc2RheSwgTm92LiAzMDxicj7i
j7A6IDc6MTUgcC5tLiBFVDxicj7wn5O6OiBFU1BOMiBvciBFU1BOVSA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3QuY28vV0drbVQzR1M1TiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29t
L1dHa21UM0dTNU48L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgUHVyZHVlIE1lbnMgQmFza2V0
YmFsbCAoQEJvaWxlckJhbGwpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vQm9pbGVyQmFsbC9zdGF0dXMvMTU3NDc3NTg4NDM1OTI5NDk4MD9yZWZf
c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgMjcsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9j
a3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50
d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3Jp
cHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5IYXZlIHlvdSB3YXRjaGVkIHRoZSBsYXRlc3QgZHJvbmUgdG91ciBv
ZiBjYW1wdXM/IEdldCBhIGxvb2sgYXQgbW9zdC1sb3ZlZCBwbGFjZXMgZnJv
bSBhIG5ldyBwZXJzcGVjdGl2ZTogPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0NK
V2sxWUszNEwiPmh0dHBzOi8vdC5jby9DSldrMVlLMzRMPC9hPiA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3QuY28vc2VZOWhKZlBKbyI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL3Nl
WTloSmZQSm88L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgUHVyZHVlIFVuaXZlcnNpdHkgKEBM
aWZlQXRQdXJkdWUpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTGlm
ZUF0UHVyZHVlL3N0YXR1cy8xNTc0NzYyMDQ1MTE0OTEyNzY5P3JlZl9zcmM9
dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciAyNywgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVv
dGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0
ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4K
PC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PURDUE BOILERMAKERS BORN TODAY
Curt Clawson (1959) Guard, Men's Basketball
Milton Wright (2000) Wide Receiver, Football
Cornell Jackson (1960) Assistant Coach, Football
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5DaGFybGllIEpvbmVzIHZzLiBzaW5nbGUgY292ZXJhZ2UgKFBvd2Vy
IDUpOjxicj48YnI+8J+UuDE1IGNhdGNoZXMgKDFzdCk8YnI+8J+UuDI5NiB5
YXJkcyAoMXN0KTxicj7wn5S4NyBjYXRjaGVzIG9mIDE1KyB5YXJkcyAoMXN0
KTxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQm9pbGVyRm9vdGJhbGw/
cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEJvaWxlckZvb3RiYWxsPC9hPiBXUiBp
cyBnb2luZyBvZmbwn5SlIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby90YVhJSERD
RnI4Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vdGFYSUhEQ0ZyODwvYT48L3A+Jm1kYXNo
OyBQRkYgQ29sbGVnZSAoQFBGRl9Db2xsZWdlKSA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL1BGRl9Db2xsZWdlL3N0YXR1cy8xNTc0NTIwOTQxNTEz
Njk1MjM4P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciAyNiwgMjAy
MjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczov
L3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0
Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Membership Info: Sign up for GoldandBlack.com now | Why join? | Questions?
Follow GoldandBlack.com: Twitter | Facebook | YouTube
More: Gold and Black Illustrated/Gold and Black Express | Subscribe to our podcast
Copyright, Boilers, Inc. 2022. All Rights Reserved. Reproducing or using editorial or graphical content, in whole or in part, without permission, is strictly prohibited.