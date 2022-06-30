University Book Store Headlines: June 30, 2022

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Former Minnesota head tennis coach takes over Purdue program - Journal and Courier | Purduesports.com
'College sports leadership void must be filled '- CBS
BOILERMAKERS BORN TODAY
Fred Schaus (dec. 2/10/2010) (1925) Head Coach, Men's Basketball
Bill Gray (1948) Offensive Guard, Football
Randy Cooper (1949) Halfback, Football
Dave Stack (1966) Forward, Men's Basketball
Tom McNeil (1968) Linebacker, Football
Chris Zurba (1976) Defensive End, Football
Antoine Neal (1978) Linebacker, Football
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