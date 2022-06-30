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University Book Store Headlines: June 30, 2022

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Jeff Brohm and staff have had a productive June in recruiting.
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PURDUE BASKETBALL

White, Rayburn named to Illiana Hall of Fame - Purduesports.com

PURDUE RECRUITING

Head coach breakdown: KeyJuan Brown - GoldandBlack.com

Syracuse AD speaks out on NIL - Syracuse.com

OLYMPIC/OTHER

Former Minnesota head tennis coach takes over Purdue program - Journal and Courier | Purduesports.com

'College sports leadership void must be filled '- CBS

BOILERMAKERS BORN TODAY

Fred Schaus (dec. 2/10/2010) (1925) Head Coach, Men's Basketball

Bill Gray (1948) Offensive Guard, Football

Randy Cooper (1949) Halfback, Football

Dave Stack (1966) Forward, Men's Basketball

Tom McNeil (1968) Linebacker, Football

Chris Zurba (1976) Defensive End, Football

Antoine Neal (1978) Linebacker, Football

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