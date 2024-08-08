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WATCH: Joe Dineen, Will Heldt, Shitta Sillah fall camp media availability
Dub Jellison
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BoilerUpload
Staff Writer
Following Thursday' fall camp practice in West Lafayette, Purdue rush ends coach Joe Dineen, and rush ends Will Heldt and Shitta Sillah met with the media to discuss the new look room, what each player brings to the table and more.
Watch on Boiler Upload's YouTube:
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