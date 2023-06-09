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Weekly Upload: Transfer Portal News, Football & Basketball Camps Continue

Kyle Holderfield • BoilerUpload
Site Analyst
@Coach_H_HHS

Welcome to the June 9th, 2023 rendition of the "Weekly Upload". We are proud to be sponsored by Reindeer Shuttle, locally owned and operated by Purdue graduates. Driving to the airport sucks let Reindeer Shuttle do the driving for you! With convenient pickup locations across Lafayette and on campus, Reindeer Shuttle will get you to the Airport safely and on time    

Purdue Football & a Portal Loss... That Never Arrived...? 

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