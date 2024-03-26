PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Zach Edey officially named finalist for Naismith Award
Casey Bartley
•
BoilerUpload
Basketball Columnist
The reigning, defending, national, heavyweight Naismith player of the year, Zach Edey, is once again a finalist and presumed favorite to repeat as college basketball's best player.
Zach Edey swept every national award last year, and is on pace to do the same this season.
Edey is averaging 24.5 points, 12.1 rebounds, 2.1 assists, and 2.3 blocks per game. He's shooting 63.4% from the field and 71% from the free throw line.
He led Purdue to its second straight Big Ten Conference regular season title, going 28-3 in the regular season.
The post-season success has followed Purdue this year as it heads to Detroit for a Sweet 16 matchup with Gonzaga. Zach Edey became just the second player with more than 50 points and 35 rebounds after to games in the NCAA Tournament with a 60% or better field goal percentage.
Edey's remarkable career has him as the highest scorer and rebounder at Purdue All-Time.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj7wn5qoIEFUVEVOVElPTiDwn5qoIDxicj48YnI+SW50cm9kdWNpbmcg
dGhlIDIwMjQgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9qZXJzZXlt
aWtlcz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AamVyc2V5bWlrZXM8L2E+IE5h
aXNtaXRoIE1lbuKAmXMgQ29sbGVnZSBQbGF5ZXIgb2YgdGhlIFllYXIgRmlu
YWxpc3RzIPCflKUgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNo
dGFnL0plcnNleU1pa2VzTmFpc21pdGg/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9
dHdzcmMlNUV0ZnciPiNKZXJzZXlNaWtlc05haXNtaXRoPC9hPiA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3QuY28vUUlzdzdCajJOeCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL1FJ
c3c3QmoyTng8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgTmFpc21pdGggQXdhcmRzIChATmFp
c21pdGhUcm9waHkpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTmFp
c21pdGhUcm9waHkvc3RhdHVzLzE3NzI2NTQ0OTMyODIyMjIwODY/cmVmX3Ny
Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+TWFyY2ggMjYsIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3Rl
Pgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVy
LmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8
L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MzMxMzciLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL3B1cmR1ZS5yaXZhbHMuY29t
L25ld3MvemFjaC1lZGV5LW9mZmljaWFsbHktbmFtZWQtZmluYWxpc3QtZm9y
LW5haXNtaXRoLWF3YXJkIgogIH0pOwogIChmdW5jdGlvbigpIHsKICAgIHZh
ciBzID0gZG9jdW1lbnQuY3JlYXRlRWxlbWVudCgic2NyaXB0IiksIGVsID0g
ZG9jdW1lbnQuZ2V0RWxlbWVudHNCeVRhZ05hbWUoInNjcmlwdCIpWzBdOyBz
LmFzeW5jID0gdHJ1ZTsKICAgIC8vIGxvYWRpbmcgdGhlIGV2ZXJncmVlbiB2
ZXJzaW9uIG9mIGNzLmpzIHNvIHdlIGFsd2F5cyBoYXZlIHRoZSBsYXN0IHZl
cnNpb24KICAgIHMuc3JjID0gImh0dHBzOi8vcy55aW1nLmNvbS9jeC92em0v
Y3MuanMiOwogICAgZWwucGFyZW50Tm9kZS5pbnNlcnRCZWZvcmUocywgZWwp
OwogIH0pKCk7Cjwvc2NyaXB0PgoKPG5vc2NyaXB0PgogIDxpbWcgc3JjPSJo
dHRwczovL3NiLnNjb3JlY2FyZHJlc2VhcmNoLmNvbS9wP2MxPTImYzI9NzI0
MTQ2OSZjNz1odHRwcyUzQSUyRiUyRnB1cmR1ZS5yaXZhbHMuY29tJTJGbmV3
cyUyRnphY2gtZWRleS1vZmZpY2lhbGx5LW5hbWVkLWZpbmFsaXN0LWZvci1u
YWlzbWl0aC1hd2FyZCZjNT0yMDIyNzMzMTM3JmN2PTIuMCZjaj0xJmNzX3Vj
ZnI9MCIgLz4KPC9ub3NjcmlwdD4KPCEtLSBFbmQgY29tU2NvcmUgVGFnIC0t
PgoKCg==